Kimberly Loaiza et JD Pantoja célèbrent les 6 mois de Juanito

in

Récemment sur la chaîne Kimberly Loaiza, une nouvelle vidéo a été partagée où avec son mari Juan de Dios Pantoja ils ont fêté 6 mois après la naissance de leur deuxième fils Juanito.

Les vidéo Ils l’ont partagé sur la chaîne YouTube de la belle célébrité qu’ils appellent aussi Plus de gentillesse, il y a à peine cinq heures, ils l’ont publié.

Celui-ci est intitulé « Partie de 6 mois de Juanito Vlog de la famille Jukilop | Kimberly Loaiza”, celle-ci compte déjà plus de deux millions et demi de reproductions avec plus de 36 mille reproductions, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Excités par certaines des nouvelles qu’ils ont partagées tout au long de la vidéo, l’un d’eux est que leur deuxième fils, excité parce que le petit commencerait à manger du porridge à l’âge auquel il est prudent de commencer à lui donner du porridge.

Cela peut vous intéresser: Isabel Madow dans la piscine, est exquise en maillot de bain

Une fois qu’il l’a essayé au début, il ne semblait pas très convaincu, mais une fois qu’il a commencé à l’essayer, il l’a aimé, Juan et Kimberly étaient tous deux ravis de voir qu’il l’avait accepté.

Au cours de la vidéo, nous avons vu comment Juanito et Kimita ont pratiqué la stimulation précoce pour développer leurs compétences plus rapidement.

La parution de Kimberly Loaïza Il l’a d’abord annoncé sur son compte Instagram officiel où il compte déjà plus de 400 000 cœurs rouges et ils sont sur le point d’atteindre les trois mille commentaires.

A lire aussi : Lizbeth Rodríguez montre ses moustaches et porte un nouveau tatouage ?

Une autre nouvelle qu’ils ont partagée presque au début de la vidéo est qu’ils sortiraient bientôt une chanson de Juanito, vous vous souviendrez sûrement de la chanson pour laquelle ils ont sorti Kima quand Kimberly était enceinte d’elle, le titre était “Je t’aime“.

La fête de Juanito concernait les animaux de la jungle, ils étaient les seuls à y assister sûrement pour ne pas manquer cette journée spéciale pour leur fils et pour que Kima ait également apprécié cette journée.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Malgré le fait que ce fut un jour dont votre enfant ne se souviendra sûrement pas, cela donne cependant l’antécédent dudit événement qu’il pourra sûrement apprécier quand il sera plus grand et pourra voir tout le contenu que ses parents auront partagé tout au long de cette fois à partir du moment Jukilop a décidé de partager la nouvelle qu’elle était enceinte.

Kima pour sa part à chaque occasion qu’elle a eue d’embrasser et de serrer dans ses bras son frère, qu’on voit tout de suite qu’elle adore, la belle fille est un charme complet, grâce à l’éducation que ses parents lui donnent depuis qu’elle est petite.