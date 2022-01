Kimberly Loaiza et JD Pantoja pourraient lancer leur film

Kimberly Loaiza pourrait lancer son film avec JD Pantoja | Instagram

L’équipe Jukilop se prépare depuis plusieurs semaines à lancer une nouveau projet que ses mignonnes sont plus qu’excitées, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ils sont sur le point de sortir leur film ensemble.

Tout semble indiquer qu’en peu de temps il semble que le couple composé à la fois de célébrités d’Internet, ils sortiront un film où ils parleront de leur relation et peut-être de la naissance de leur première fille.

Il est plus qu’évident de savoir que leurs mignonnes et les petits pantojitas sont plus que ravis de savoir qu’ils pourront à nouveau profiter d’un nouveau projet ensemble, le meilleur de tous est que maintenant ce sera un film, dont par la façon dont ils ont déjà sorti une bande-annonce dans la chaîne de Kimberly Loaïza.

Cela peut vous intéresser: Ángela Aguilar a montré son tatouage secret séduisant en vidéo

La bande-annonce a été partagée il y a deux jours, avec déjà 132 209 vues, un montant tout simplement faible par rapport aux autres vidéos partagées par La Lindura Mayor.

Le titre de la vidéo est Kimberly Loaiza ft Juan de Dios Pantoja: The Movie (bande-annonce officielle), cela a une durée de 0:43 secondes, et nous pouvons voir des images que nous avons vues tout au long de sa carrière, l’une d’elles était quand Kim Elle a annoncé la nouvelle à son mari qu’elle était enceinte.

Une autre des scènes était précisément à la naissance de Kima à Mazatlán, Sinaloa et faisait également partie de la vidéo officielle du single « Me Perdiste ».

Pour le moment, le couple n’a pas partagé plus d’informations à ce sujet, la seule chose que l’on sait, c’est qu’ils travaillent avec Sony, puisque leur logo apparaît au début de la vidéo.

Dans votre description sur Youtube Kimberly Loaïza Il a demandé à ses followers de donner de l’amour à ladite vidéo, de l’aimer et de la partager, car dans très peu de temps, ils sortiraient son film.

Visiblement, les fans de la jeune femme de 24 ans ont été plus qu’heureux d’exécuter ses consignes, et comme prévu, d’autres internautes ont profité de la case commentaire pour émettre leurs critiques respectives.

Malgré cela, ceux qui admirent le couple continuent de les soutenir ; Ces types de projets sont les plus courants de nos jours, ce n’est pas la première fois qu’une célébrité décide de lancer un « film », ceci faisant partie des compilations de vidéos passées avec montage utilisant la voix des protagonistes.

L’un des exemples les plus clairs était la sortie posthume de Michael Jackson, Shawn Mendes a également sorti un film que vous pouvez trouver sur Netflix, sans plus de détails Jukilop a sûrement quelque chose de très important et de bien préparé comme ils le font habituellement.