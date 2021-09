Kimberly Loaiza et JD Pantoja s’exhibent à nouveau dans la réalité !

in

Encore une fois l’un des couples les plus connus sur Internet et les réseaux sociaux composé de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, a surpris avec sa participation à l’émission de téléréalité “C’est comme ça que tu danses“, où ils ont clairement indiqué qu’ils pouvaient devenir les gagnants.

La Célébrité d’Internet et la femme d’affaires Kim Loaiza aux côtés de son mari sont reparties choquées jeudi une nouvelle fois, leurs fans se sont chargés de partager leur récente participation au programme.

Sans aucun doute Jukilop fait une excellente équipe ensemble, cependant il convient de mentionner que petit à petit Kimberly Loaïza Elle a dépassé JD Pantoja en popularité, c’est elle qui attire tous les regards et bien sûr, c’était plus qu’évident car c’est une femme extrêmement belle.

Heureusement, Juan de Dios, qui est aussi le père de ses deux enfants, est aussi une célébrité comme elle et le meilleur de tous, c’est qu’il a toujours soutenu sa femme et qu’il le fera toujours car il est l’un de ses plus grands fans.

Dans cette nouvelle participation au programme Telemundo nous les avons vus danser sur une chanson “Mi Gente” du célèbre chanteur colombien J Balvin en collaboration avec Willy et William, un single sorti il ​​y a quatre ans sur leur chaîne YouTube et qui est sans aucun doute l’un des chansons les plus populaires.chanteur à succès.

Ce rythme urbain que le couple dansait n’avait pas autant de charges et d’autres, ils ressemblaient plus à des pas apparemment simples ou du moins c’était ce que le couple avait prévu car ils avaient l’air assez naturels et à l’aise avec ce style.

C’est parce qu’à des occasions constantes, nous avons vu des vidéos Tiktok où ils ont répété certaines des étapes de leur présentation, c’est peut-être pourquoi cette nouvelle rencontre avec les autres couples célèbres qui ont également dansé a été facilitée.

La tenue qu’ils portaient était similaire, elle devait parfaitement correspondre à cause de l’équipe qu’ils sont, pas seulement parce qu’ils sont mariés, Kim Loaiza portait un pantalon noir un peu ample juste à la taille et une sorte de veste à manches longues, mais court, révélant le haut noir en dessous.

Quant à JD Pantoja, il portait une chemise et un pantalon noirs, en plus d’un gilet argenté et de baskets blanches, un look qu’il a l’habitude de porter, c’est tout à fait son style personnel.

Grâce au fait qu’ils se sentaient à l’aise avec les vêtements qu’ils portaient, leur chorégraphie semblait assez simple, cependant certaines étapes semblaient un peu compliquées, notamment à cause des mouvements qu’ils devaient faire avec leurs mains.

La publication de la vidéo a été partagée sur un compte Twitter par certains fans du couple où ils ont partagé quelques mots gentils pour le couple.

Les enfants ont été excellents dans leur présentation. Kimberly Loaiza l’a cassée sur la piste, j’étais trop surprise de la façon dont elle s’en est sortie. C’est une dure, une reine”, ont-ils commenté.

La vidéo ne dure pas deux minutes, pourtant dans ce court laps de temps le couple a réussi à trop surprendre les juges présents.

Les mots ÉQUIPE JUKILOP Ils sont rapidement devenus une tendance sur Twitter, en attendant le contenu depuis deux heures, ils partagent tous les détails de la transmission qui est liée au couple.

Ce ne serait pas une surprise si Kim et Juan réussissaient à gagner avec le simple soutien de leur mignonnes et ses pantojitas, peut-être le couple le plus solidaire sur les réseaux sociaux.

A cette occasion tous les couples ont dansé un peu de salsa ensemble sur la piste de danse, c’était spectaculaire de les voir tous ensemble, ils sont probablement déjà devenus de très bons amis, car ils doivent vivre ensemble en permanence.