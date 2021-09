Kimberly Loaiza et JD Pantoja volent une caméra dans “Así se Baila”

Voir l’un des couples les plus célèbres de Mexique participer à un programme américain “C’est comme ça que tu danses“C’était plus qu’excitant, surtout quand Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja voler la caméra depuis le début.

La semaine dernière, ce nouveau programme a commencé, mais jusqu’à ce dimanche 19 septembre, les compétitions entre les 10 couples participants ont commencé, l’un d’eux composé du mariage de Jukilop.

Les mignonnes et les pantojitas Ils ont partagé avec enthousiasme chaque détail de la transmission, notamment dans les parties où le couple a volé l’appareil photo, qui ont été plusieurs.

Grâce au soutien qu’ils ont reçu de leurs fans sur leurs réseaux sociaux, les nouvelles de “Así se Baila Team Jukilop” sont immédiatement devenues populaires, jusqu’à présent, ils ont plus de 30 000 tweets dédiés au couple.

Tellement de Kimberly Loaïza Comme son mari et d’autres célébrités qui participent à l’émission, ils ont partagé du contenu sur leurs histoires Instagram, dont Juan de Dios a récemment partagé une courte vidéo que ses fans ont publiée sur Twitter.

Alors que Laura Flores et un autre des animateurs parlaient un peu de l’émission, lui et sa femme pouvaient à peine se voir en arrière-plan lorsqu’ils se sont donné un baiser des plus affectueux, ce qu’ils font généralement constamment, mais que maintenant leurs followers vont capturer et ils l’ont rendu viral l’ont amené à le faire trop excité.

Il semble que Juan de Dios et Kim Loaiza danseraient à la fin, sûrement comme stratégie pour que les millions de téléspectateurs et qui sont précisément ses followers voient l’intégralité du programme car ils ne veulent le manquer pour rien au monde.

Au cours de cette dernière heure, le mignonnes Ils ont capturé quelques images où leur couple préféré et celui qui pourrait sûrement être l’un des gagnants grâce à leur soutien, ont montré avec de petits clips les fois où le couple a volé l’appareil photo, toujours très mignon.

Il y a quelques heures, Juan de Dios a partagé une vidéo dans ses histoires où il est apparu à côté de sa belle femme, ils ont mentionné qu’ils étaient un peu nerveux, mais qu’ils étaient aussi très excités, se donnant un tendre baiser à la fin .

Sûrement une fois qu’ils commencent à danser, leur nom deviendra complètement une tendance, c’est une fierté qu’un couple mexicain réussisse dans d’autres pays, c’est sûrement le début d’un grand nombre de projets.