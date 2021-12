Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja avouent pourquoi ils ont été absents

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja : Raison de leur absence

Récemment, les célèbres youtubeurs, Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza ont révélé pourquoi elles ont été si absentes ces dernières semaines, tant elles ont beaucoup inquiété leurs followers.

Juan de Dios Pantoja a clarifié sur son compte Twitter officiel la raison pour laquelle lui et sa femme Kimberly Loaiza se sont retrouvés alors loin de leurs réseaux sociaux.

Et c’est que comme nous le savons bien, les deux vivent de leur contenu sur Internet, les réseaux sociaux et en plus de certaines entreprises, il était donc extrêmement étrange pour leur fandom de ne pas les voir actifs dans leurs comptes officiels.

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais ces derniers temps, nous arrêtons tellement de travailler et nous profitons davantage de la chose la plus précieuse que nous ayons, notre famille. Exemple hier chez Disney un seul du nombre d’histoires que nous avons enregistrées pour la mémoire, mais pas de vidéos pour aucune plate-forme », a déclaré le célèbre interprète.

A noter que la dernière vidéo de Youtube du couple Jukilop était quand ils ont promis d’offrir des cadeaux à leurs enfants, et sur leurs réseaux sociaux, ils n’ont pas partagé autant de contenu qu’ils le font habituellement.

Cependant, tout s’est avéré pour une bonne raison et c’est que les chanteurs veulent passer du temps avec leurs enfants et apprécier la jeunesse de Kima et Juanito.

C’est ainsi que le chanteur de Sinaloa a déclaré qu’ils n’allaient pas arrêter de travailler, mais qu’ils voulaient prendre quelques jours de plus pour profiter pleinement de leur famille.

Et aussi, comme on le sait bien, ils partiront bientôt en tournée donc il est probable qu’ils devront passer quelques jours sans voir leurs enfants comme d’habitude.

Nous n’allons pas arrêter de travailler, mais si nous voulons nous donner plus de jours, la vérité est que nous profitons de cette étape en tant que parents et nous voulons en profiter encore plus. »

D’un autre côté, Juan de Dios a fait savoir qu’il avait changé ses comportements et certaines attitudes, il est donc extrêmement fier et pense que tout va pour le mieux.

La vérité est que ces derniers temps, je change beaucoup, je sais que c’est fou mais j’apprécie tout beaucoup plus qu’avant, y compris mon corps. C’est bizarre, je sais, mais je change. »

La vérité est que les deux sont l’un des couples préférés du moment, et c’est qu’ils ont montré que malgré les adversités ils sont toujours là l’un pour l’autre, en plus ils se sont avérés être de grands parents et font sans aucun doute l’envie de beaucoup.