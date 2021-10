Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja dans leur dernière danse | Instagram

La plus grande Cutie Kimberly Loaiza et son mari Juan de Dios Pantoja les deux célébrités d’Internet sont apparues dans une vidéo avec leur dernière danse sur le programme Telemundo « C’est comme ça que tu danses« .

Il y a quelques semaines, ce programme a été diffusé, devenant l’un des plus populaires précisément à cause de deux participants spécifiques Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaïza, qui est jusqu’à présent la paire d’influenceurs la plus célèbre de tout le Mexique.

Jukilop comme on les appelle aussi s’est battu pour rester dans le programme, ce dimanche ils ont été sauvés de l’élimination grâce au soutien du public qui a dû voter pour leur couple préféré et les sauver.

Dans le cas de Kim Loaiza et JD, ils ont réussi à sauver cela immédiatement car ensemble sur Instagram seulement, ils ont plus de 50 millions de followers, un chiffre que les autres concurrents auraient sûrement si tous leurs comptes étaient réunis.

La popularité de ce couple ne cesse de croître depuis 2016, date à laquelle La Lindura Mayor a décidé de s’aventurer dans le monde des youtubeurs, devenant rapidement un influenceur.

Sûrement il n’a jamais pensé qu’il deviendrait aussi populaire qu’aujourd’hui, cela nous a été fait savoir à plusieurs reprises par la belle interprète de « You lost me », son émotion en parlant de sa gentillesse est la même qu’elle a montré depuis le début .

Il y a un jour Kimberly Loaïza Sur son compte Instagram officiel, elle a partagé sa dernière danse avec son mari Juan de Dios Pantoja, cette danse avec la chanson de Natti Natasha intitulée « La meilleure version de moi » dans le style bachata était celle qu’ils ont tous les deux dansée.

La vidéo que Loaiza a partagée a déjà 4 452 164 reproductions, il semble qu’ils aient à nouveau été nommés pour quitter le programme, dans le cas où cela se produirait, ils seront sans aucun doute fiers d’avoir participé audit programme.

PLUS DE DÉTAILS SUR LA DANSE

Comme vous le savez bien, Adamari López et Cristian de La Fuente sont deux des juges qui participent au programme, avec la belle chanteuse Mariana Seoane, ils ont également fait une grande impression en étant spectaculaire.

Quant à la belle portoricaine et Cristian, on dit que l’amour a émergé entre les deux, quelque chose qui jusqu’à présent n’est qu’une supposition, cependant les fans du pilote seraient plus que ravis de savoir qu’elle a retrouvé l’amour.