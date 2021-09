Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja préparent leur tournée 2022 | Instagram

Quelque chose qui a excité les fans de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, C’était la nouvelle de leur prochaine tournée ensemble, qui est encore à venir, a annoncé l’interprète de “Táctica”.

Cela aura par titre 13.13 date que vous reconnaîtrez tout de suite si vous êtes fan de Jukilop, non seulement parce que c’était l’une de leurs chansons, mais parce que c’était le jour où ils sont tous les deux devenus petits amis et que leur aventure de couple a commencé.

Kimberly Loaïza Elle a partagé dans ses stories la vidéo que son mari Juan de Dios a à son tour publiée sur ses réseaux sociaux, un peu moins d’une heure il a commencé à avoir une réaction à la fois du mignon et du petit pantojitas.

Étant un couple de célébrités célèbres, les deux ont un grand pouvoir de conviction, cependant cela se multiplie lorsqu’il s’agit d’événements, de vidéos ou de publications où ils apparaissent ensemble, la chose curieuse est que le chiffre triple facilement dans les cas où leurs enfants apparaissent à côté d’eux.

Sans aucun doute, cette famille devient puissante, il ne serait pas surprenant que Kima et Juanito deviennent dans quelques années les mêmes ou peut-être même plus célèbres que leurs propres parents, car les deux petits sont parfois plus recherchés que Le maire de La Lindura et JD.

Dans ce nouveau tournée 2022 Ce n’était que ce qui était partagé, quelques images de certains concerts qu’ils ont donnés ensemble et séparément, comme un petit échantillon peut-être de ce qui attend les participants.

Également dans ses histoires, Juan de Dios a partagé quelques mèmes et réactions de ses partisans, qui font des blagues sur la vente de leurs voitures ou de leurs maisons pour pouvoir assister au concert susmentionné qu’ils donneront au premier rang.

Pour le moment, aucune autre information n’a été partagée, dans leurs histoires, Pantoja a mentionné que dans quelques jours, ils commenceraient la vente de billets, ainsi que les villes qu’ils visiteraient, leurs fans sont impatients d’en savoir un peu plus sur le les détails de 13.13 Tour 2022.

Sur Twitter, il est sur le point d’atteindre les 2 000 Likes, il y a 59 minutes il a partagé cette vidéo et sur Instagram il l’a fait il y a 2 heures, contrairement au service de microblogging, il compte déjà près de 100 000 reproductions et près de 3 000 commentaires où ses bricoleurs sont enthousiasmés par le des nouvelles de cette tournée ensemble en couple et déjà mariés, c’est la première qu’ils feront en tant qu’époux.