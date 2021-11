Kimberly Loaiza et le message le plus tendre pour JD Pantoja

Kimberly Loaiza dédie le message le plus tendre à JD Pantoja | Instagram

L’artiste musical Juan de Dios Pantoja Il a eu 26 ans il y a deux jours, sa femme Kimberly Loaiza lui a dédié l’un des messages les plus tendres, accompagné d’une publication impressionnante.

Sans aucun doute, l’interprète de « Otra Noche » pourrait fêter sa date d’anniversaire Pourtant, parce qu’il n’y a eu aucun mouvement dans ses réseaux sociaux, sa famille et surtout la nucléaire le gâtent sûrement beaucoup.

À 26 ans, JD Pantoja est l’une des célébrités Internet les plus populaires, tout comme son épouse La Lindura Mayor Kimberly Loaïza qui a de loin dépassé son mari, ce qui ne l’intimide pas.

Cela peut vous intéresser : « La Maison des Célèbres » : les fans de Manelyk accusent le show de fraude

L’une des acquisitions les plus récentes du couple a apparemment été d’acquérir un jet privé avec lequel ils ont emmené leurs invités à Acapulco pour profiter du KL FEST, qui est devenu un succès en battant un record en direct avec plus de 400 000 assistants en direct.

Kimberly Loaiza dédie le message le plus tendre à JD Pantoja | Instagram kimberly.loaiza

D’après ce que l’on peut voir dans les images qu’ils ont partagées, le couple a fait un tour en avion, profitant non seulement du paysage, mais aussi de leur compagnie éternelle et de leur amour mutuel.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Il semble que la popularité de ce couple, également connu sous le nom de Jukilop, se soit propagée à travers le toit, c’est un phénomène qui continue d’avoir du succès malgré les critiques que Juan de Dios et Kimberly Loaiza ont reçues.

L’interprète coquette de « Don’t Be Jealous » a partagé une publication il y a deux jours dans laquelle elle décrivait une partie de tout l’amour qu’elle ressent pour Pantoja, ceux qui ont lu la publication ont sûrement été émus par les mots chaleureux correspondant à toute une femme amoureuse .

Merci pour tant de moments et d’expériences ensemble, sans aucun doute la meilleure décision de ma vie a été de vous choisir », a commenté Kim Loaiza.

Ce n’est qu’une petite partie du discours qu’il a partagé dans sa description, Kimberly Loaiza a encore une fois remercié l’opportunité de devenir un couple et aussi d’être parents ensemble, elle espère sûrement plus d’expériences et d’opportunités ensemble.

La publication de Loaiza est sur le point d’atteindre 2 millions et demi de cœurs rouges, elle compte également plus de 10 000 commentaires au total, la grande majorité d’entre eux étant évidemment de sa gentillesse, ainsi que de sa famille et de ses amis.