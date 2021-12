Kimberly Loaiza et sa vidéo la plus vue 148 M sur YouTube

Kimberly Loaiza et la vidéo la plus vue sur sa chaîne YouTube | Instagram

Devenue une célébrité sur Internet, la belle et prospère youtubeuse mexicaine Kimberly Loaïza a une vidéo sur sa chaîne Youtube qui bat votre propre contenu, vous connaissez la vidéo la plus vue sur votre compte.

La Lindura Mayor, épouse de Juan de Dios Pantoja Kimberly Loaiza compte des millions d’abonnés sur chacun de ses comptes numériques, sur YouTube, elle compte 34,7 millions d’abonnés et environ 183 vidéos depuis 2016 lorsqu’elle a commencé en tant que youtubeur.

La vidéo de Kim Loaiza avec le plus grand nombre de reproductions ou autrement dit la vidéo la plus vue En particulier, il compte déjà 148 813 721 reproductions au total plus de 148 millions, tout le monde n’atteint pas ce chiffre.

Il convient de mentionner que la sœur aînée de Stefanny Loaiza a deux chaînes, une pour la musique et une qu’elle a lancée en premier, où nous la trouvons en tant que créatrice de contenu.

Il était plus qu’évident que certaines de ses vidéos surpasseraient d’autres sur sa liste, comme cela s’est produit avec « Roast Yourself Challenge / Kimberly Loaiza feat JD Pantoja », publié il y a 4 ans, nous le partageons tout de suite avec vous.

Quant aux commentaires à ce jour, il en a 315 010 pour le moment, plusieurs de ses followers ou mignonnes comme elle leur dit que son rôti est l’un des meilleurs et qu’ils l’écoutent toujours.

Kim, ils ont toujours été faits l’un pour l’autre, depuis le début, et ce que dit la chanson est juste, embrasse Kim », a commenté un fan.

De quoi parle Roast Yourself de Kim Loaiza ?

Il y a quelques années, en tant que youtuber, faire soi-même son rôti est devenu une tendance, alors plusieurs célébrités et influenceurs ont décidé de faire le leur, Kimberly ne faisait pas exception.

Dans la sienne, elle parle des critiques constantes qu’elle reçoit des ennemis ou de certaines personnes qui, malgré les critiques, veulent se voir comme elle.

Je sais que tu reconnaîtras, quand tu comprendras, que tu ne seras jamais comme moi », fait partie des paroles de sa chanson.

Loaiza mentionne également que lorsque quelqu’un réussit, il commence immédiatement à susciter l’envie, c’est donc quelque chose qui continue d’exister dans sa carrière, à la fois la sienne et celle de son mari.

Succès de Biggest Cuteness en tant qu’influenceur

Grâce à ses vidéos, peu à peu elle est devenue de plus en plus célèbre, elle a été reconnue comme la créatrice de contenu la plus importante du Mexique par YouTube Mexico, son influence n’est pas seulement pour les gens de son âge, c’est aussi pour les adolescents et les enfants.

Kimberly Loaïza Il est devenu une star pour des millions de personnes, chaque fois qu’il fait la promotion d’un produit, il devient instantanément populaire et parvient à le faire consommer immédiatement.