Kimberly Loaiza et ses 2 dernières photos de cette année imprudente

Kimberly Loaiza partage les dernières photos coquettes de l’année | Instagram

The Biggest Cuteness, comme des millions de personnes, est déjà plus que prête à recevoir la nouvelle année avec sa famille, tout en choyant sa gentillesse Kimberly Loaiza a décidé de leur offrir les cadeaux dernières photos de l’année 2021.

Le long de l’année Kimberly Loaïza Il a vécu des situations fortes, des controverses et des bénédictions comme aucun autre youtubeur, aussi grâce à cela sa popularité a réussi à augmenter de façon exponentielle.

C’est ainsi que la célébrité Internet et sœur aînée de Stefanny Loaiza a partagé sur son Instagram quelles seraient les deux dernières photographies avec lesquelles elle conclurait cette année, cependant on n’exclut pas que 31 lui-même partagera de nouveaux contenus aux côtés de son mari. Juan de Dios Pantoja et ses deux jeunes enfants.

« Les dernières photos de l’année », a commenté Loaiza dans sa publication où il apparaît exhibant un look décontracté, mais plein de glamour, comme ses publications les plus récentes, nul doute que Kim Loaiza est déjà une personnalité Internet et le suivra être depuis longtemps.

Kimberly Loaiza est devenue une icône de la mode sur les réseaux sociaux | Instagram kimberly.loaiza

L’interprète de « Mejor Sola » apparaît vêtue d’un haut noir avec une veste crop top bouffante blanche, ainsi qu’une jupe marron moulante, celles-ci font définitivement partie des meilleures photos qu’elle a partagées sur son compte.

Dans la première image, nous la voyons assise portant son maquillage impeccable comme toujours, les yeux marqués de beaux yeux charbonneux et les lèvres d’un ton brun clair mettent en valeur son beau visage.

Un autre détail que l’on retrouve sur la photo est que juste dans l’arcade sourcilière, il a de petites pierres collées qui donnent une touche saisissante à ses yeux.

Sûrement pour ses beautés la deuxième photo était la plus belle, car on y voit un peu plus sa tenue et donc sa silhouette, qui depuis qu’elle a subi certains ajustements esthétiques n’a fait plus que montrer sa nouvelle silhouette à la perfection, elle a même été vu dans de minuscules maillots de bain.

Six heures après sa publication, il compte déjà 1 247 627 likes, ce chiffre est sans aucun doute désormais le minimum que nous verrons dans chacune de ses publications.

Tout au long de cette année Kimberly Loaïza Elle ne s’est pas complètement reposée, que ce soit du travail ou de s’occuper de ses deux jeunes enfants lorsqu’elle a pris un léger répit de ses responsabilités de youtubeuse, tiktoker, chanteuse et femme d’affaires.