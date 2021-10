Kimberly Loaiza fait pleurer Kima avec des blagues d’Halloween | Instagram

La célèbre célébrité des réseaux sociaux et également artiste musicale aux côtés de son mari Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza a fait des farces à sa fille Kima, ce qui a fini par faire pleurer la petite fille.

Comme vous le savez bien, le couple réalise généralement une vidéo ensemble pour Jukilop, avec notamment leurs deux enfants Kima et Juanito Pantoja Loaiza.

Il fallait s’attendre à ce que Kimberly Loaïza partager une vidéo où le thème était lié à Halloween, car dans quelques jours cette journée traditionnelle sera célébrée aux États-Unis et dans certaines régions du Mexique.

La vidéo en question a été partagée sur la chaîne de Kimberly Loaiza il y a 23 heures, comme il est d’usage à chaque fois qu’ils mettent en ligne une vidéo en famille, ils commencent immédiatement à avoir des réactions de leur gentillesse et de leurs petits diables, qui adorent les voir ensemble.

Celui-ci a pour titre : « Blagues d’Halloween, à la recherche du costume parfait | Jukilop, Kimberly Loaiza », presque un jour après sa publication il compte déjà 74 552 reproductions et 37 804 commentaires, nous le partagerons tout de suite avec vous.

La dynamique qu’ils ont faite était d’acheter plusieurs costumes pour choisir le meilleur, toute la famille a fini par utiliser au moins un costume dans la vidéo, même si les costumes que Kim et Juan de Dios ont utilisés n’étaient pas effrayants, quand ils en ont montré à Kima ils fini très effrayé.

Cependant, celui qui s’est sûrement terminé avec quelques larmes était celui que Pantoja a utilisé, où soi-disant un extraterrestre le « prenait ».

Avec quelques cris de désespoir de voir que son père était en « Danger imminent » elle avait trop peur, nous l’avons vu dans son visage désespéré et effrayé, rapidement Juan de Dios a enlevé son costume pour que sa fille puisse voir que ce n’était rien de mal .

Après un certain temps et plus de costumes, Kima s’est fatiguée et ne voulait plus faire la dynamique, quelque chose que ses parents respectent toujours et lui laissent leur espace.

Quand on se rend compte que ce sont des êtres humains célèbres, mais aussi des parents qui profitent au maximum de leurs enfants, ils ont su éduquer très sérieusement Kima et Juanito, mon enfant », a partagé un internaute.

Actualmente la pareja está viviendo en Miami, Florida precisamente en Estados Unidos, esta fue una decisión que la pareja posiblemente ya había tomado desde hace tiempo y que el propio JD Pantoja confirmara en una de sus historias de Instagram que se quedarían a vivir indefinidamente en dicho Pays.