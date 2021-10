Kimberly Loaiza fait trembler Juan de Dios Pantoja en vidéo | Instagram

Il y a un jour Kimberly Loaiza également connue sous le nom de La Lindura Mayor a partagé une vidéo avec laquelle elle a fait trembler son mari Juan de Dios Pantoja, ses fans ont commencé à réagir immédiatement.

Quelque chose qui caractérise Kim Loaiza, la sœur aînée de Stefanny Loaiza, c’est qu’elle a tendance à faire des blagues très grossières sur son mari, bien qu’à vrai dire il ait aussi cette habitude.

C’est pour cette raison que la célébrité Internet a profité du fait qu’ils sont actuellement à Miami, en Floride, où ils prévoient de rester et de vivre en permanence, comme l’a commenté JD Pantoja dans l’une de ses histoires.

Kimberly Loaïza il a imaginé une blague qui pourrait exalter son partenaire et interprète de « Recuerdo », bien sûr sans avoir à impliquer ses enfants comme il l’avait fait dans une dernière blague où le chanteur et youtubeur a fini par pleurer.

La vidéo de la blague a été partagée par Kim Loaiza il y a un jour sur sa chaîne YouTube, cela a pour titre : « Elle tremble, blague sur mon mari | Kimberly Loaiza », cela a une durée de 35:33 minutes.

Si vous voulez savoir à partir de quel moment la blague a commencé exactement et la réaction du père de Juanito Pantoja Loaiza, c’est à partir de 32h30, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Comme d’habitude, quand La Cindura Mayor partage un nouveau vidéo Aussitôt elle commence à avoir des réactions de ses followers et aussi de son mari : les linduras et pantojitas, un jour après sa parution, elle compte déjà 7 083 286 reproductions.

Quant aux commentaires des internautes, 53 125 d’entre eux sont parvenus à plusieurs d’entre eux excités par la réaction de Juan de Dios s’enquérant à tout moment de Kima et Juanito, la blague consistait à lui faire croire qu’il y avait une alerte sismique.

Lorsque Kimberly Loaïza cria-t-elle désespérément, son mari sauta du lit, alors qu’il dormait, toujours les yeux gonflés, il ne comprenait pas ce qui se passait, seulement qu’il devait descendre et retrouver ses enfants.

« Et les enfants, et les enfants ? C’est ce qui a été entendu dans l’audio, après avoir descendu quelques étages, Kimberly est entré dans une pièce et quand Juan de Dios est arrivé, il lui a déjà dit que c’était une blague, dans laquelle il a fini par trembler alors qu’il était encore à moitié endormi.

Il n’arrivait pas à croire qu’il craque à nouveau pour cette blague, mais à la fin il finit par rire un peu surtout parce qu’il a fini de se réveiller, tellement était son impression qu’il est descendu à l’intérieur avec seulement une robe de chambre.