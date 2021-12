Kimberly Loaiza fête ses 24 ans avec style

Kimberly Loaiza fête ses 24 ans avec une séance photo | Instagram

La belle youtubeuse e influenceur Kimberly Loaiza a fêté ses 24 ans en partageant une incroyable séance photo sur le célèbre réseau social Instagram, réussissant à faire sensation.

La vérité est que depuis très tôt, ce dimanche 12 décembre, la phrase HBD KIM LOAIZA C’est devenu l’une des principales tendances du célèbre réseau social Twitter grâce aux fans de la chanteuse, qui ont fêté avec amour le 24e anniversaire de Kimberly Loaiza à travers des messages émouvants, des vœux et des félicitations.

Cependant, sans aucun doute, la fureur pour cette date spéciale a augmenté lorsque le la gentillesse plus ancienne, Elle a décidé de partager une séance photo sur son compte Instagram officiel, dans laquelle elle apparaît entourée de ballons et d’un délicieux gâteau qui porte ses initiales gravées tout en modelant une spectaculaire robe noire décolletée.

Cela peut vous intéresser : Kimberly Loaiza se souvient de son premier succès musical en vidéo

Joyeux anniversaire à moi », a-t-il écrit dans la publication faite.

Comme prévu, ces photographies en moins d’une journée ont réussi à recueillir plus de 900 000 likes et réactions.

En plus des félicitations et des bons voeux, ses fans lui ont adressé des milliers de compliments, puisqu’on ne peut nier que l’influenceuse est plus belle que jamais maintenant qu’elle a 24 ans.

En revanche, JD Pantoja a récemment été blâmée pour la haine qu’elle reçoit au quotidien, cependant, j’ai mis tout cela de côté et le même youtuber s’est tourné vers son compte Instagram pour partager une photo des deux, qu’il a accompagnée d’un message émouvant, qui heureusement a été applaudi par tous les fidèles du couple.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon fidèle partenaire de vie, la personne en qui j’ai le plus confiance dans ce monde, la fille qui a été avec moi contre vents et marées. Je veux continuer à célébrer tous vos anniversaires, je veux que nous devenions des personnes âgées en profitant de nos enfants, amour », a écrit l’influenceur Mazatlan sur Instagram.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Kimberly Loaiza a commencé sa carrière de youtubeuse en décembre 2016 et c’est grâce à son charisme et sa simplicité qu’elle a réussi à gagner l’affection du public.

De cette façon, elle jouit aujourd’hui d’une grande popularité dans divers réseaux sociaux et a été nommée reine du numérique en raison de son fort impact international sur Internet, étant également une fierté et un exemple à suivre pour des millions de femmes.