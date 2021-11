Kimberly Loaiza montre Kima en vidéo et chante « Best Solo »

Kimberly Loaiza montre sa fille Kima en chantant « Best Solo » | Instagram

La plus grande gentillesse Kimberly Loaiza a surpris plusieurs de ses abonnés avec une vidéo récente qu’elle a partagée, où Kima en était la protagoniste, car elle chante son plus récent single « Mieux seule« , la petite fille a l’air si adorable.

Pour Kimberly Loaïza Il n’y a rien de mieux que ses enfants, suivis de sa carrière de chanteur et d’influenceur, car grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux il a pu s’aventurer dans d’autres domaines de son intérêt.

Bien qu’au début la célèbre influenceuse ait mentionné qu’elle n’était pas intéressée par le chant, c’est son mari Juan de Dios Pantoja qui l’a encouragée, faisant d’elle aujourd’hui une chanteuse de renom ainsi qu’une femme d’affaires, une influenceuse et une youtubeuse.

Kima Sofía Pantoja Loaiza, qui comme ses parents et son frère est devenue une mini célébrité, sont par coïncidence les vidéos où elle apparaît parmi les plus populaires sur la chaîne La Lindura Mayor.

Kimberly Loaiza montre sa fille Kima en chantant « Best Solo » | Instagram kimberly.loaiza

Cela vaut aussi pour les publications qu’il fait aussi bien sur Instagram que sur Tiktok, c’était justement dans la seconde où il partageait la vidéo de la petite fille chantant le plus récent succès de sa mère, il est inévitable de ne pas s’émouvoir avec elle dans ces images.

La petite et adorable Kima chante « Best Solo » à pleins poumons, elle utilise un microphone pour que sa voix soit encore plus entendue, en arrière-plan la mélodie se fait entendre pour la guider et bien qu’elle ne mentionne pas le paroles bien le rythme le suit parfaitement.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO D’APPEL D’OFFRES.

Kima la chante depuis avant qu’elle ne sorte pour vous », a commenté Kim Loaiza.

Dans la vidéo on peut voir cette belle fille toujours vêtue de son pyjama rose, preuve qu’elle s’était levée récemment, ses beaux cheveux rieurs sont un peu désalignés malgré cela, elle a l’air très tendre et adorable.

Il y a un jour Kimberly Loaïza Il a partagé cette nouvelle vidéo sur Tiktok, en fait c’est la plus récente qu’il a partagée, étonnamment, elle compte plus de 2,2 millions de likes en plus d’avoir également plus de 32 900 commentaires.

Concernant les reproductions de la vidéo, elle compte déjà 10,5 millions de chiffres, ce que nous considérons comme l’un des minimums dans les publications de l’épouse de l’artiste musical Juan de Dios Pantoja, et l’un des plus gros créateurs de contenu sur YouTube Mexico.

Le futur représentant de Kimberly « , » Kima disant que tu es parti est retierna « , ont commenté certains fans.