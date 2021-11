Kimberly Loaiza montre les influenceurs qui sont allés au KL FEST

Kimberly Loaiza, de grandes influenceuses étaient au KL FEST | Instagram

La célèbre youtubeuse, chanteuse, mannequin et femme d’affaires mexicaine Kimberly Loaiza a récemment partagé une vidéo sur TIC Tac où il ne montre qu’une partie des personnalités qui étaient présentes dans son KL FEST.

Pendant quelques jours, sa fête a fait sensation sur les réseaux sociaux, notamment parce que ses beautés ont eu l’occasion de profiter un peu de cet événement, grâce à un live qui a été fait, qui à son tour est devenu très populaire.

Kimberly Loaïza et Juan de Dios Pantoja s’est démarqué avec cette énorme célébration, où d’ailleurs, celui qui a brillé toute la nuit était précisément l’interprète de « No Seas Jealous », une mélodie que les invités ont pu apprécier.

Ceci parce que La Lindura Mayor et la sœur aînée de Stefanny Loaiza ont eu une présentation avec chacun des tubes qu’elle a eus sur YouTube, des chansons qui seront sûrement appréciées très bientôt par ceux qui assisteront à la tournée 13.13 de Kimberly et Juan de Dios.

Kimberly Loaiza, de grandes influenceuses étaient au KL FEST | Instagram kimberly.loaiza

Il y a un jour, il a partagé via son compte Tiktok une vidéo où certains des invités de Kim Loaiza sont apparus sur une sorte de tapis rouge, tous prenaient des photos avec le protagoniste de l’événement qui était plus que beau.

Parmi eux, comme vous le savez peut-être déjà, se trouvait Lele Pons, qui a récemment apprécié le mariage de Paris Hilton alors qu’elle partageait ses histoires, et Loaiza avait également la présence de certains tiktokers importants qui sont devenus extrêmement populaires en assez peu de temps.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Nous parlons de Papi Kunno, Daniella Rodrice qui a fait sensation et le meilleur de tous est qu’elle est aussi originaire de Mazatlán, Sinaloa comme Juan de Dios Pantoja.

Karen Barrera, qui a été adoptée par Eugenio Derbez avec d’autres influenceurs et tiktokers importants, était également présente, elle apparaît presque à la fin de la vidéo.

Évidemment, ils ne pouvaient pas manquer Kevin Achutegui son photographe comme Livia Brito, maintenant il prend des photos des deux beautés, il y avait aussi l’ex-petit ami du jeune homme, nous parlons d’Álex Flores; Un autre des personnages que nous avons vus était Fontes Jo, sa cousine Cecia Loaiza et El Super Trucha.

Une grande variété d’influenceurs et de personnalités du salon ont profité d’une soirée spectaculaire, tant a été le succès que Kimberly Loaïza Elle a sérieusement pensé à faire un deuxième KL FEST, sûrement dans un an nous la verrons en planifier un nouveau et plus spectaculaire.