Kimberly Loaiza montre sa silhouette avec une robe ajustée

Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez internationalement connue sous le nom de Kimberly Loaiza ou La Lindura Mayor en peu de temps est devenue une célébrité sur Internet, récemment elle a de nouveau surpris grâce à un vidéo qui a partagé où sa silhouette regarde à nouveau après son opération.

Aujourd’hui, ce n’est pas un secret que Kimberly Loaïza épouse Juan de Dios Pantoja, a subi une opération pour améliorer son apparence physique.

À chaque occasion qu’elle a, elle se vante des résultats, car cette fois elle portait une robe orange ajustée au corps, c’est la première fois depuis qu’elle a subi une opération qu’elle partage le contenu de porter des vêtements dans des tons clairs.

Bien que dans des vidéos et des photos précédentes, elle ait déjà publié les magnifiques résultats, ce n’est que récemment que nous avons commencé à voir ses courbes plus clairement et plus coquettement.

Sans aucun doute à l’époque Kimberly Loaïza révéler le nom de la clinique où vous avez opéré ou partager les noms de ceux qui ont travaillé avec elle deviendra extrêmement populaire, car cela a l’air spectaculaire.

Kimberly Loaiza montre sa silhouette avec une robe ajustée

Malgré le fait que Kim Loaiza a toujours eu une silhouette mince, avec les deux grossesses de ses jeunes enfants, son corps a un peu changé, alors elle a décidé de subir un changement peut-être pas drastique, mais il y a eu plusieurs choses qui lui ont été faites.

Lever à la fois ses charmes supérieurs et postérieurs en plus d’une liposuccion, était toute une procédure qu’elle a subie et a fait participer ses mignonnes, qui étaient à tout moment attentives à la jeune fille de 23 ans.

En plus d’être ajustée, sa robe est un peu courte, elle se termine juste là où ses jambes commencent peut-être un peu plus bas, elle n’a pas de bretelles et cette pièce est maintenue à partir de son cou comme un type licou.

La chanson qui danse dans sa vidéo Tiktok est 23 (With Ape Drums) – Randy & Ape Drums, elle compte plus d’un million de 300 000 likes et plus de 38 000 commentaires.

Où est Kimberly Loaiza en ce moment ?

Comme vous le savez bien, la famille Pantoja Loaiza et ses collaborateurs voyagent continuellement, aujourd’hui ils sont à Miami, en Floride aux États-Unis, car jusqu’à récemment Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja participaient à Así se Baila.

Parce que JD Pantoja était infecté par le virus qui a causé la pandémie, ils ont dû se retirer temporairement du programme animé par Jacqueline Bracamontes et auquel participent Adamari López, Cristian de la Fuente et Mariana Seoane.

On ne sait pas si le couple formé par Kim Loaiza et Juan de Dios reviendra au programme, au moins 14 jours doivent s’écouler entre le moment où la contagion a été connue et le test négatif.