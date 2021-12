Kimberly Loaiza offre une Lamborghini à son mari, il la rejette !

Le célèbre influenceur Mazatlan Kimberly Loaiza a offert une Lamborghini à son mari Juan de Dios Pantoja Pour son 26e anniversaire, cependant, sa réaction n’a pas été comme prévu.

Kimberly Loaiza a récemment partagé la vidéo de ce qui s’est passé lors du récent anniversaire de son mari Juan de Dios Pantoja, cependant, ce qui ressort de la vidéo est la voiture de luxe que le youtubeur à l’amour de sa vie.

Et c’est que maintenant qu’ils sont devenus millionnaires et qu’ils se portent extrêmement bien économiquement grâce au travail qu’ils ont, le Mexicain lui a offert un Lamborghini en noir, ce qui était un rêve pour son collègue chanteur JD Pantoja, qui a été extrêmement surpris.

C’est ainsi que dans la vidéo YouTube de Kim, on peut voir que Juan ne veut pas recevoir le cadeau cher, car il pense qu’il ne le mérite pas et dit à sa femme que c’est quelque chose de très cher pour lequel il n’aurait pas dû dépenser cette.

Il convient de mentionner que le célèbre couple Jukilop dépense généralement sans mesure comme nous l’avons récemment observé lors de la première de la chanson « Mejor Sola », où Kim et Juan ont invité 50 tiktokers à une grande fête à Acapulco.

La célébration ou le petit concert a eu lieu dans un hôtel exclusif de la ville d’Acapulco, Guerrero, où ils avaient tout le confort ainsi que des cadeaux luxueux.

Por otro lado, es importante señalar que Kim Loaiza y el influencer Juan de Dios se encuentran a punto de cumplir diez años juntos, ya que se conocieron desde que eran menores de edad, en ese entonces Kim tenía 14 años de mientras que JD ya tenía 17 ans.

Il ne fait aucun doute que Kimberly Loaiza et Juan De Dios Pantoja sont l’un des couples d’influenceurs les plus populaires et les plus pertinents aujourd’hui.

En plus d’avoir deux enfants en commun, les YouTubers ont fait des tournées, partagé des succès sur les réseaux sociaux, fait la couverture des magazines les plus importants du Mexique et remporté ensemble des prix internationaux.

Et malgré le fait que leur relation a connu des hauts et des bas sans fin, Kimberly et Juan de Dios ont réussi à poursuivre leur romance et bien sûr, ils se sont avérés être des parents exemplaires pour leurs deux jeunes enfants.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Kimberly et JD se sont rencontrés très jeunes et à cette époque, le YouTuber a dansé avec un groupe d’amis de Mazatlán et l’une de leurs présentations a eu lieu à l’école du cousin de Kimberly, où ils se sont rencontrés pour la première fois et elle lui a demandé de prendre une image ensemble, et bien, le reste appartient à l’histoire.