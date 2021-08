in

Kimberly Loaiza partage la vidéo d’anniversaire de Kima ! | Instagram

Encore une fois le nom de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja c’est devenu une tendance surtout aussi celle de sa fille Kima, dont l’anniversaire a été célébré avec une fête impressionnante mais surtout avec des cadeaux excentriques.

La fête d’anniversaire de Kima était une vidéo que depuis quelques semaines ses followers attendaient avec impatience, dans chacune des publications ils lui faisaient référence, mais finalement il y a cinq heures la belle célébrité l’a publiée sur sa chaîne.

Le vidéo Vous pouvez le retrouver sur la chaîne Youtube de La plus grande gentillesseCela a pour titre : “La deuxième fête d’anniversaire de Kima, Jukilop | Kimberly Loaiza”, cela a une durée de 59:10 minutes, nous la partagerons avec vous tout de suite.

Du début de cette vidéo jusqu’au moment où elle se termine, c’est l’émotion totale, pas seulement de voir la petite Kima constamment excitée grâce aux tenues qu’elle portait, pour les cadeaux, les surprises et surtout une surprise vers la fin de la vidéo qui sûrement laissé plus d’un avec un cœur attendri.

À lire aussi : Elsa Jean montre sa façon de « se détendre » devant le miroir

Le thème de sa fête était Mickey et Minnie Mouse, alors cette fois Kima portait deux tenues, la première était une robe assez large en rose qui avait un imprimé de son personnage préféré ainsi qu’un bandeau Minnie Mouse.

Pour les tenues à combiner Juan de Dios Pantoja et Juanito portaient des vêtements égaux à ceux d’un prince dans les contes de fées, contrairement Kimberly Loaïza qu’il devait porter un body complet car il avait subi une opération esthétique pendant 6 jours.

La deuxième tenue de la fille d’anniversaire était un sac avec un chemisier et une jupe, ainsi qu’un chapeau avec un nœud tendre, tout en rose, ses cheveux étaient peignés en arrière avec son chinois caractéristique en bas.

Juan de Dios a présenté un spectacle précisément de Mickey et Minnie Mouse, deux personnages importants de la culture des enfants que chaque enfant connaît et admire, il a dit qu’il les avait ramenés de Disney, quand Kima les a vus il était trop excité avec son visage plein d’émotion il les a remplis de bisous et de câlins, c’est vraiment mignon de voir leurs réactions.

Cela peut vous intéresser : Lizbeth Rodríguez montre ses jambes galbées en train de poser !

Bien que peu de gens aient pu assister à l’anniversaire en raison de la pandémie, les cousins ​​​​de Kima étaient présents, nous verrons sûrement à l’avenir plus de fêtes avec beaucoup plus de participants, même ainsi, elle avait de nombreux cadeaux.

En les ouvrant, Kima n’arrêtait pas de dire Wow ! et comme c’est beau ! Ses mots du jour étaient très excités, le couple l’aidait à ouvrir ses cadeaux, mais ils n’ont pas fini, sûrement la petite fille s’est un peu ennuyée.

Lisez aussi : YouTube ajoute un nouveau geste pour changer de vidéo Essayez-le !

Peu de temps avant de terminer la vidéo, Juan de Dios et Kimberly ont mentionné que la deuxième partie des cadeaux serait ouverte plus tard, puisque leur fille était disposée à les ouvrir, donc pour le moment ils ne seraient pas submergés par cela, mais ils ont mentionné qu’il y avait C’était un cadeau dont ils étaient sûrs qu’il le fascinerait trop et ils avaient raison.

Le couple a décidé d’offrir un chat à Kima, ceci parce qu’elle a un grand penchant pour ces félins et chaque fois qu’elle en regarde un, elle est très excitée, même certaines vidéos ont été montrées où la petite fille était excitée quand elle a vu un chat.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

La race qu’ils lui ont donnée est un visage de poupée persane, elle se caractérise par un visage plat et large ainsi qu’une fourrure abondante, que Kima aimait car elle n’arrêtait pas de le toucher avec excitation.

Quelques secondes avant de terminer cette nouvelle vidéo, le couple a décidé de partager quelques souvenirs qu’ils avaient de leur fille depuis sa naissance, sûrement plus d’un de leurs millions de followers l’a trouvé le plus tendre.

Jusqu’à présent, la vidéo a plus de 3 244 236 millions de vues et 57 529 commentaires, où ils sont enthousiasmés par chacune des images présentées.