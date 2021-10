Kimberly Loaiza partage le « nouveau » look de son fils Juanito | Instagram

Une fois de plus Juanito Pantoja Loaiza qui est le deuxième fils des célèbres youtubeurs Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza est redevenu une tendance sur les réseaux sociaux, une fois que l’interprète de « Don’t be jalouse » a partagé une vidéo où il apparaît avec un nouveau look.

Kimberly Loaïza Il y a deux jours, il a partagé une vidéo sur son compte tiktok où Juanito apparaît très mignon, mais sans cheveux !

La vidéo qu’il a partagée récemment n’est pas d’actualité, puisque le petit mini JD Pantoja était encore un bébé qu’il fallait porter dans ses bras, aujourd’hui il se retourne même tout seul.

La mère de ce petit garçon a toujours été très spirituelle et plaisante quelque peu à la fois avec son mari Juan de Dios ainsi qu’avec leurs enfants, même Kima a également été impliquée dans certaines blagues de sa mère.

Kimberly Loaiza partage le « nouveau » look de son fils Juanito

Mais cette fois, c’est Juanito lui-même qui a été impliqué dans l’un des événements de sa mère, car il l’a enregistré avec un filtre où il était complètement chauve, bien qu’il soit habituel que lorsqu’il est bébé, certains parents décident de s’épiler, dans le Le cas de Kima et Juanito ne s’appliquait pas.

Le couple a laissé ses cheveux pousser naturellement et ce n’est que récemment qu’ils lui ont donné une coupe similaire à celle que son père porte habituellement, il ressemble même à un grand garçon.

Actuellement, la famille Pantoja Loaiza est à Miami, en Floride aux États-Unis, les deux participaient au programme « Así se baila », cependant l’interprète de « Recuerdos » a été infecté par le virus qui a causé la pandémie donc il est en quarantaine.

Cette nouvelle a immédiatement alerté et inquiété les millions de fans du couple qui continuent d’être au courant de ce qui peut arriver avec Juan de Dios et surtout on s’attend à ce qu’un autre membre de sa famille ou des amis ne soit pas tombé malade.

Dans une publication il y a quelques jours, Pantoja a mentionné qu’il était stable et a demandé à ses fans de ne pas s’inquiéter, pour le moment le couple n’a pas fait de publications plus récentes sur l’état de santé de Juan de Dios, on s’attend seulement à ce qu’il soit bon et l’amélioration.

Pour sa part, Kim Loaiza s’est concentrée sur le partage de messages qui sont des brouillons sur son compte Tiktok, peut-être pour que sa gentillesse ne se sente pas anxieuse et s’inquiète aussi pour elle.