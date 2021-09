Kimberly Loaiza partage les dates du 13.13 Tour 2022 ! | Instagram

Une fois de plus Kimberly Loaiza a ému ses fans à travers une publication qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel comme son mari Juan de Dios Pantoja, enfin les dates et villes du 13.13 Visite 2022 est sorti.

A travers deux publications sur leurs réseaux sociaux respectifs, l’un des couples les plus célèbres de tout le Mexique a dévoilé l’une des premières de nombreuses tournées dans lesquelles ils auront l’occasion de chanter ensemble.

Il y a trois heures Kimberly Loaïza Il a partagé une vidéo où il mentionne les dates et que les billets pour sa tournée sont déjà disponibles, cette belle et dragueuse célébrité des réseaux sociaux a fait très plaisir à ses fans avec cette nouvelle publication.

Juan de Dios Pantoja époux de La plus grande gentillesse et père de ses deux enfants Kima et Juanito, a à son tour partagé une image où vous pouvez voir les dates et les villes plus clairement.

Nous partageons ici les dates de ce 13.13 Tour :

11 mars Monterrey, auditorium citiBanamex 13 mars Mexico, auditorium national 18 mars Puebla, auditorium métropolitain 1er avril Querétaro, auditorium Josefa Ortiz 3 avril León, dôme de la foire



En plus de ces dates, il existe d’autres lieux pour lesquels il n’y a toujours pas de date et sont sur le point d’être annoncés, à côté de leurs noms, vous pouvez voir l’acronyme “TBA” qui en anglais signifie “À annoncer”, la traduction en espagnol c’est “annoncer”, on parle de :

États-Unis Espagne Guadalajara Amérique centrale et du Sud

On va chanter ensemble, on va passer un bon moment”, a commenté JD Pantoja.

Sans aucun doute, Juan et Kimberly sont tout aussi excités que leurs pantojitas et mignonnes parce que cette tournée était quelque chose qu’ils attendaient depuis longtemps et qu’aujourd’hui elle s’est matérialisée est sans aucun doute l’une des plus excitantes pour eux.

Des mignonnes que nous rencontrerons très bientôt”, a commenté Kim Loaiza.

Certains fans de Jukilop sont un peu tristes, ceci car ils ne se produiront que dans six villes du Mexique, donc tous leurs fans ne pourront pas les voir, ils ont même écrit aux interprètes de “Bye Bye“dans la zone de commentaires de vos messages.

Dans la publication de Juan de Dios et la vidéo de Kim Loaiza, on peut les voir, comme s’il s’agissait de mannequins professionnels car elles ressemblent à de magnifiques stars, La Lindura Mayor porte un haut argenté avec des gants orange et le bas n’est pas visible dans la publicité. conception.

Quant à JD Pantoja, il porte une tenue entièrement en blanc, il porte un pull avec ses bijoux respectifs qui le caractérisent.

Cette publication a été réalisée depuis Miami, certains internautes peuvent se demander où se trouve Kimberly Loaiza en ce moment avec sa famille, comme vous le savez bien, elle et son mari participent à une émission de téléréalité intitulée “C’est comme ça que tu danses“.

Ce programme est diffusé sur Telemundo, le couple est donc à Miami, en Floride, aux États-Unis. En fait, dans l’une de leurs histoires, Juan de Dios a déclaré qu’ils décideraient probablement de rester et de vivre à Miami.

Jusqu’à présent, la publication de Loaiza compte plus de 217 000 reproductions et 2 895 commentaires concernant celle faite par son mari, elle a déjà plus de 328 likes et 3 033 commentaires, cette fois il a eu une plus grande réaction que sa femme sur Instagram.

Peut-être que dans peu de temps, les nouvelles de leurs dates de tournée deviendront une tendance dans le service de microblogging mieux connu sous le nom de Twitter, où le couple est également extrêmement célèbre et en fait, ils deviennent constamment une tendance.