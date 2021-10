Kimberly Loaiza plus serré que jamais, avec une taille micro

in

Kimberly Loaiza plus serrée que jamais, avec une taille micro | Instagram

Avec un costume entièrement ajusté, les fans de la célèbre célébrité Internet Kimberly Loaiza, ont eu l’occasion de la voir montrer sa nouvelle silhouette après son opération, elle dansait pour ses fans dans un vidéo et aussi montrer sa beauté.

Cette vidéo a été partagée via son compte TIC Tac, où à plusieurs reprises Kimberly Loaïza Il a laissé ses mignonnes choquées, comme il l’a fait avec ses vidéos les plus récentes.

La popularité de Kim Loaiza, épouse du youtuber Juan de Dios Pantoja, a beaucoup grandi, aujourd’hui elle est une personnalité assez célèbre, notamment sur les réseaux sociaux où son nom est connu dans les applications les plus populaires.

Kimberly Loaiza a réussi à se faire une place non seulement en tant qu’influenceuse mais aussi en tant que femme d’affaires aux côtés de son mari, avec qui elle interprète la chanson “13.13”, son dernier single sorti et avec qui elles vont sûrement commencer leur tournée, qui en passant mène le même titre.

La Lindura Mayor, comme la belle Mexicaine est également connue, a partagé cette vidéo des plus coquettes via son compte Tiktok, malgré le fait qu’elle ne montre pas de peau, juste en la voyant avec cette tenue moulante, elle a réussi à déclencher plusieurs soupirs entre ses fans.

La belle Kimberly Loaïza Elle porte ce qui semble être une tenue de sport à manches longues, complètement ajustée à sa silhouette, soulignant ainsi sa taille étroite et ses charmes supérieurs, ce qui a le plus surpris ses fans.

Dans la vidéo, elle fait l’un de ses tiktoks bien connus, comme vous le savez bien, c’est une experte et elle est également l’une des personnalités avec le plus grand nombre d’abonnés dans l’application, elle compte actuellement 51,9 millions d’abonnés.

Ce chiffre continue d’augmenter au fil des mois, grâce à la popularité qu’il a sur YouTube et Instagram, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il commence à avoir des adeptes sur Tiktok, en laissant plus d’un bouche bée en raison de l’acceptation rapide qui a commencé. avoir de leurs fans.

Cette vidéo en particulier compte déjà 2,4 millions de likes, 31,8 commentaires et les internautes l’ont visionnée près de 15 millions de fois.

En plus d’être une célèbre youtubeuse, tiktoker et femme d’affaires, Kim Loaiza est aussi une excellente mère, elle a deux beaux enfants que Kima et Juanito adorent.