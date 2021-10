Kimberly Loaiza, porte un haut avec lequel ses charmes éblouissent

Kimberly Loaiza, porte un haut dont ses charmes éblouissent | Instagram

Célébrité Internet connue sous le nom de La Cindura Mayor Kimberly Loaiza épouse de l’artiste musical Juan de Dios Pantoja, a partagé un regard récemment

Si on parlait des personnalités les plus populaires de tout le Mexique sur les réseaux sociaux, sans aucun doute Kimberly Loaïza Il serait en tête de cette liste et pas seulement grâce à une plateforme mais à plusieurs où il compte des millions d’abonnés.

Aujourd’hui, ses publications et vidéos sur YouTube ont des millions de vues et des cœurs rouges, depuis qu’elle a commencé sa carrière de youtubeuse en 2016, elle a réussi à devenir la plus grande créatrice de contenu au Mexique selon YouTube, dépassant Yuya qui détenait auparavant ce titre. .

El Cindura Mayor et précisément la sœur aînée de Stefanny Loaiza, qui est également devenue une personnalité sur Instagram, a tendance à partager des photos impressionnantes sur Instagram, il ne fait aucun doute qu’elle a une excellente équipe de production.

Kimberly Loaiza, porte un haut dont ses charmes éblouissent | Instagram kimberly.loaiza

Précisément dans sa nouvelle publication, nous la voyons porter non seulement une tenue incroyable, mais aussi une séance photo parfaite.

La tenue qu’elle porte se compose d’un pantalon en cuir verni ou au moins d’une matière assez similaire, de bottines en daim noir, de longs gants orange et d’un débardeur semi-large avec des pierres et beaucoup de paillettes.

A cette occasion, elle a laissé transparaître ses charmes par-dessus ce vêtement, mais très peu car au moment de s’habiller elle est généralement un peu plus réservée.

Il est possible que cette séance ne soit pas si actuelle, car aujourd’hui dans ses vidéos les plus actuelles sur Tiktok et aussi dans ses stories, il porte ses cheveux longs avec des extensions et en noir.

Quelque chose qui a attiré l’attention de cette publication est la réflexion qu’elle a partagée, avec laquelle des milliers de jolies filles sont d’accord avec elle.

C’est une réflexion sur ce que Kimberly Loaïza Il a appris de la vie que nous devrions sûrement prendre en compte, car l’éducation et le respect ouvrent plus de portes que l’argent, cela fait peut-être référence à des opportunités.

Tout comme il a commenté d’autres choses qui feraient penser à n’importe qui avec une conscience, cependant la fin de son écriture était la meilleure, que l’amour a été ressenti et n’a pas été choisi.

Cela fait 8 heures qu’il a partagé ces photos et il a déjà près d’un million et demi de cœurs rouges et 75 mille commentaires au total.