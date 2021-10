Kimberly Loaiza pose avec Kima et Juanito dans de jolies photos | Instagram

Dans une nouvelle publication, Kimberly Loaiza, la célébrité Internet célèbre et reconnue a partagé plusieurs des photographies les plus tendres avec ses deux jeunes enfants Kima et Juanito Pantoja Loaiza.

Même si son père Juan de Dios Pantoja n’apparaît pas avec eux les images sont vraiment touchantes.

Kima C’est déjà une grande fille, elle montre ses belles boucles que même si elle a l’air un peu « courte », quand vous étirez ses cheveux, vous pourriez vous rendre compte qu’ils sont en fait un peu longs.

Quant au mini JD neveu de la belle Stefanny Loaiza sœur cadette de Kimberly Loaïza, apparaît arborant sa nouvelle coupe de cheveux, il ressemble tellement à son père !

Cette nouvelle publication a été partagée via son compte Instagram officiel il y a un jour, étonnamment, il a déjà plus de deux millions et demi de cœurs rouges, dans sa description, il a écrit « Slide ».

Rapidement, leur gentillesse s’est préparée à suivre l’indication de La Lindura Mayor, trouvant les photos tendres à côté de leurs enfants, il y avait un total de 4 photos où leurs enfants sont devenus les protagonistes de la publication.

Quant à l’interprète de « De Lao Remix » qui chante d’ailleurs Kimberly Loaïza et Ely Blancarte, apparaît seul sur deux photos.

Comme il est de coutume parmi les publications de Kimberly Loaiza en termes de commentaires, on en trouve déjà près de 20 mille, beaucoup parlent de la tendresse de leurs enfants et surtout de la chance que les petits ont de l’avoir comme mère.

Certains internautes affirment que Juanito a le même visage que son oncle César Pantoja, qui est le frère cadet de Juan de Dios, époux de Kim Loaiza.

Kimberly et Kima et le petit Juanito profitent de ce qui semble être une promenade, tous les trois portent des vêtements décontractés, mais comme prévu, ils les portent avec tout le glamour du monde, pour des millions de fans, la famille Pantoja Loaiza est parfaite.

Juan de Dios Pantoja et sa contagion

Vous vous souviendrez sûrement que l’interprète de « Memories » a été infecté par le virus qui a provoqué la pandémie en 2020, c’est probablement la raison pour laquelle il n’est pas apparu à côté de sa femme et de ses enfants dans la publication de La Lindura Mayor.

Heureusement dans les derniers posts sur leurs stories Instagram, ils ont révélé qu’ils étaient déjà hors de danger, JD Pantoja s’est complètement rétabli, Kim Loaiza a également passé le test et il s’est avéré négatif.