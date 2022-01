Kimberly Loaiza pose de manière coquette pour les fans avec un corset et des bas

Kimberly Loaiza pose pour ses fans en corset et bas | Instagram

Kimberly Loaiza est reconnue depuis longtemps youtubeur et influenceur qui est rapidement devenu une célébrité sur Internet, il nous a montré un côté plus coquette de lui-même, c’est pourquoi il est apparu avec un mignon corset Oui bas résille.

Vous avez sûrement remarqué qu’après Kimberly Loaïza Elle avait son fils Juanito Pantoja Loaiza et le fait qu’il ait subi certains arrangements esthétiques est qu’il a commencé à montrer sa silhouette, quelque chose que ses fans apprécient car il a l’air parfait, ce qu’ils répètent beaucoup dans leurs commentaires.

Actuellement, l’épouse de Juan de Dios Pantoja est devenue constante en termes de contenu le plus coquette et rarement un peu révélateur, ce qui semble provoquer une avalanche de likes parmi ses publications.

À titre d’exemple dans un compte Instagram alternatif, et qu’il a promu à plusieurs reprises dans le compte officiel dont nous parlons kimloaiza.dos, vous trouverez ces photos où il est montré un peu plus coquette que dans le compte officiel.

Kimberly Loaiza a toujours l’air parfaite dans ses photos séduisantes | Instagram kimloaiza.dos

Précisément le 17 décembre 2021, lorsqu’il a sorti son nouveau single et vidéo officielle pour « Ya No Somos », il y a environ 3 semaines, nous avons vu La Lindura Mayor avec quelques tenues qui laisseraient peu à l’imagination de ses partisans.

Pour les chouchouter et attirer plus d’attention, elle a partagé 3 photos sur cet Instagram pour que ses followers soupirent un peu, ressemblant à une reine de cœur.

Dans la vidéo officielle du single, qui compte d’ailleurs plus de 12 millions de vues depuis sa sortie, vous pouvez voir la tenue complète, qui se compose en fait d’un corset avec des pierres décorant le design.

En plus de ce vêtement et de ses bas, elle semble porter un intérieur noir et un peu large, au cas où vous ne le sauriez pas quand elle a enregistré la vidéo Kimberly Loaïza Elle était enceinte de son fils Juanito, et malgré cela, elle avait l’air plus que spectaculaire.

Tu as oublié que quand tu étais vide celui qui te remplissait c’était moi », a commenté Kimberly Loaiza.

Esta publicación tiene ya 439.681 corazones rojos, si bien es una cantidad « pequeña » al parecer, en comparación con su cuenta oficial, se debe a que en esta tiene solo 3,9 millones de seguidores compitiendo con 32,9 millones de seguidores en la officiel.

Malgré cela, peu à peu, elle commencera à avoir plus d’adeptes dans Kimloaiza.dos est quelque chose qu’elle réalisera sans aucun doute si elle le propose comme chacun des projets auxquels elle participe et développe avec son mari.