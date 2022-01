Kimberly Loaiza présente une nouvelle couverture dans le célèbre magazine Tú

Kimberly Loaiza montre sa nouvelle couverture de magazine aux fans | Instagram

Avec une fierté inégalée, Kimberly Loaiza, influenceuse et youtubeuse reconnue, a partagé une publication dans laquelle elle apparaît exhibant une tenue coquette avec laquelle elle est apparue sur la couverture d’un célèbre Jeune Magazine.

A chaque occasion qui est donnée à la belle célébrité d’Internet de montrer les succès qu’elle a dans sa carrière, comme cela s’est encore produit, rassemblant déjà plusieurs couvertures avec ce nouveau numéro du magazine Tú.

Il y a tout juste deux heures, Kim Loaiza, épouse de Juan de Dios Pantoja, qui, comme elle, est un célèbre youtubeur et homme d’affaires, partageait cette publication sur son compte Instagram officiel.

Il y avait quatre photos sur lesquelles l’interprète de « Mejor Sola » apparaît, avec une tenue deux pièces en bleu roi, des gants, une jupe et un haut qui laisse à peine paraître ses charmes, le haut et les sauts fu avaient des bandes suspendues dans un beau ton argenté.

Kimberly Loaiza est connue sous le nom de maire de La Lindura | Instagram kimberly.loaiza

En plus de porter cette tenue frappante sur un magnifique fond rose, La Lindura Mayor portait une belle couronne qui mettait en valeur sa tenue, ainsi que ses cheveux lâchés avec quelques vagues épaisses.

Cette couronne c’est toi, avoir ton affection pour moi est la chose la plus importante, tu es ma famille Internet depuis plus de 5 ans, merci pour tant de beautés je t’adore, nous commençons officiellement l’année et nous sommes à nouveau la couverture du magazine Tú México », a commenté Kim Loaiza.