Kimberly Loaiza quitte JD Pantoja, elle part avec ses enfants ! | Instagram

La plus grande gentillesse Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Ils sont séparés, elle est partie avec ses deux jeunes enfants Kima et Juanito, tous deux ont partagé quelques histoires de ce qui s’est passé.

Pendant quelques heures, Juan de Dios a partagé quelques histoires sur son compte Instagram officiel, où il était triste car il n’était plus avec sa famille.

Bien qu’ils ne soient pas ensemble, les messages qui sont envoyés sont les plus tendres, ils ont récemment partagé une conversation en WhatsApp avec lequel ils ont sûrement touché plus d’un de leurs disciples, où tous deux ont dit qu’ils se manquaient déjà.

La nouvelle est immédiatement devenue une tendance sur Twitter, comme cela arrive généralement avec tout ce qui concerne le couple qui, ensemble, est connu sous le nom de Jukilop.

Tout semble indiquer que la relation amoureuse du couple formé par Kimberly Loaïza et JD Pantoja va bien, seule l’écoute de “ils sont séparés” peut être interprété de manière négative.

En fait, les deux ne sont pas ensemble pour le moment, mais ce n’est pas à cause d’un conflit qu’ils ont eu, c’est plutôt dû à un simple détail, peut-être l’interprète de “Santa Paloma“Il n’a pas pu s’en empêcher, son passeport est à l’ambassade et ils ne le lui ont toujours pas donné.

Ce sont les détails qu’il a donnés jusqu’à présent, Pantoja est resté avec ses frères, sa mère et certains membres de son équipe, attendant qu’ils le résolvent pour qu’il puisse se rendre à Miami, en Floride, avec sa femme et ses deux beaux enfants.

Kim Loaiza a également partagé à travers ses histoires qu’elle et Kima manquaient beaucoup à son mari, qui en entendant le nom de son père a immédiatement commencé à pleurer.

Juan de Dios lui-même a mentionné qu’ils seraient bientôt ensemble, alors même s’il était un peu désespéré de voir sa famille, il s’est senti rassuré que tout irait bien entre eux et qu’ils se verraient bientôt, a-t-il mentionné dans une vidéo que sa femme a dû voyager en raison d’un projet.

Pour le moment, ils n’ont pas partagé plus d’informations sur le voyage et le projet auquel l’interprète de ” participera.Éteint la lumière“Sûrement, lorsque JD a mentionné qu’il s’agissait d’un projet, ses mignonnes et ses petits pantojitas ont commencé à faire des conjectures sur ce qu’il pouvait faire dans ledit projet.