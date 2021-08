Kimberly Loaiza réapparaît avec les photos de JD Pantoja ! | Instagram

Ce que des millions d’internautes attendaient, c’était la Plus de gentillesse Kimberly Loaiza a partagé un nouveau contenu où elle apparaissait déjà montrant sa nouvelle silhouette, bien que qui l’ait partagé était son mari Juan de Dios Pantoja.

Pendant quelques semaines que Kimberly Loaïza Il a partagé avec ses mignonnes qu’il subirait certains ajustements esthétiques, ce qui a surpris plusieurs de ses disciples, ce n’était pas quelque chose qu’ils attendaient.

Cela fait 20 heures que l’interprète de “Santa Paloma” a partagé plusieurs Photos où il apparaît posant à côté de sa femme, avec qui il a deux beaux enfants.

Sur les images, ils portaient des vêtements similaires, tous deux en noir, la seule différence qu’ils ont est que les leggings de Kimberly portent la marque Adidas, lui et Loaiza ont des sweat-shirts et des casquettes en cuir similaires.

“Je t’aime reine” était la description qu’il a mise dans la publication en plus de l’étiqueter, évidemment Kim a répondu la même chose avec un tendre je t’aime.

Le post sur Instagram que le chanteur a fait, artiste musical et un homme d’affaires a déjà plus de 1 800 000 cœurs rouges, ainsi que 10 5 000 commentaires de ses followers qui l’ont écrit excité non seulement de les voir ensemble, mais aussi à cause du fait qu’il apparaît à côté de sa femme.

Sur les photos, elles ont l’air plutôt décontractées mais se font passer pour des coquetteuses et surtout comme un couple de mannequins professionnels.

Qu’ils sont mignons! Tellement réussi, tellement béni et avec une belle famille “, a écrit un fan.

Bien que l’on voit déjà La Lindura Mayor complètement, elle n’apparaît pas avec des vêtements serrés, seulement ses leggings, le pull qu’elle porte est encore un peu plus ample, cependant c’est tout aussi excitant de savoir ou plutôt d’imaginer qu’on va bientôt commencer à voir Loaiza est continuellement plus de publications, en particulier pour montrer sa silhouette.

Mon partenaire préféré sur les réseaux sociaux, alors disons que je suis de la maternelle, ça va”, a commenté l’un de ses fans.

Quelque chose qui a également excité les beautés, c’est que Loaiza partage déjà du nouveau contenu sur son compte Tiktok, elle a récemment publié deux vidéos où elle danse un peu, dans les images elle porte cette même tenue que dans la publication de Juan de Dios .

Sans aucun doute, ses abonnés sont plus que ravis de savoir que La Lindura Mayor est de retour sur leurs réseaux sociaux et ils pourront le voir en continu.