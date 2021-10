in

Kimberly Loaiza recrée de vieilles photos à côté de Celia Loaiza | Instagram

Célébrité Internet célèbre pour son contenu sur les réseaux sociaux Kimberly Loaiza connue sous le nom de La Lindura Mayor, est apparue sur un vidéo où il apparaît à côté de sa cousine Cecia Loaiza, où ils recréent de vieilles photos.

La coquette et célèbre épouse de Juan de Dios Pantoja Cela doit toujours être une tendance dans les réseaux sociaux, toute nouvelle dans laquelle elle apparaît est pratiquement certaine qu’elle deviendra un succès, tout comme ses récentes vidéos.

Son nom est connu internationalement, notamment grâce à son compte Tiktok depuis à ce jour Kimberly Loaïza Il compte plus de 52,1 millions de followers sur la célèbre application.

Actuellement, La Lindura Mayor est à la 11 place mondiale, elle pourra sûrement dans peu de temps entrer dans les premières places.

Cette vidéo a été partagée par sa cousine sur sa chaîne YouTube, elle l’a partagée il y a tout juste 3 heures, celle-ci a pour titre : “Recréer des photos honteuses avec ma cousine Kimberly Loaïza | Cecia Loaiza “, cela a une durée de 18:04 minutes, nous le partagerons avec vous tout de suite.

Kim Loaiza a 23 ans, elle est mère de deux jeunes enfants Kima et Juanito, étant l’une des célébrités les plus célèbres de tout le Mexique, elle a commencé sa carrière en tant que YouTuber depuis 2016 alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Sa cousine germaine Cecia Loaiza est à ses côtés depuis des années, non seulement lorsqu’il a commencé à être populaire, mais les deux sont très proches et à titre d’exemple, nous avons cette nouvelle vidéo où il a été encouragé à recréer des photos où elles apparaissent ensemble et qu’ils sont un peu gênants.

Au total, il y avait 9 photographies qu’ils ont partagées dans la vidéo, quand ils en ont pris une, ils ont immédiatement fait la comparaison, avec la nouvelle photo et l’ancienne, c’était quelque chose de vraiment amusant, même Juan de Dios était également présent dans l’une d’entre elles.

La vidéo compte 303 383 vues en plus des 2 649 commentaires de ses followers et admirateurs des deux youtubeurs et qui sont sûrement les meilleurs amis.

Certains d’entre eux mentionnent qu’ils sont ravis de voir ce contenu, car cela montre qu’ils sont toujours une famille très proche, surtout nous voyons l’amitié que Kimberly et Cecia ont, non seulement parce qu’elles sont cousines.

Actuellement, Cecia vit avec Juan de Dios et Kimberly comme cela s’est produit avec d’autres de ses amis et certaines personnes de l’équipe de production.