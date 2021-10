Kimberly Loaiza rejoint le célèbre jeu de calmar en vidéo | Instagram

Une autre célébrité célèbre qui a rejoint le Le jeu du calmar, la nouvelle série Netflix qui a fait sensation sur Internet est la coquette Kimberly Loaiza, qui a récemment partagé son défi dans une vidéo.

Kimberly Loaïza a rejoint ce défi que maintenant nous pouvons également trouver sur Tiktok, tout comme elle l’a fait récemment sur son compte.

Dans le vidéo qu’elle a partagée semble porter une robe séduisante avec des bretelles qui pendent tout au long de la robe, elle porte également une large ceinture dorée et le design du vêtement séduisant est un peu court, il n’a pas de manches et ses beaux cheveux sont lâches avec des vagues.

La Lindura Mayor en tant qu’épouse de l’artiste musical Juan de Dios Pantoja est également connue, a commencé à enregistrer sur son compte Tiktok.

Le jeu que les participants de la série du chapitre trois s’intitule « L’homme au parapluie » et qui d’ailleurs dure 54 minutes est l’endroit où ils ont dû survivre en battant la ronde du célèbre bonbon Dalgona.

Cela consiste à finir de découper avec une aiguille la forme qui est marquée dans un bonbon à base de sucre, l’adaptation qu’ils ont faite sur la plateforme Tiktok est qu’avec votre nez vous deviez vous déplacer avec précaution pour sélectionner la figure du défi.

Malheureusement Kimberly Loaïza Elle n’a pas réussi à relever le défi cette fois, mais sans aucun doute après quelques tentatives elle a pu le faire comme une professionnelle.

Très probablement, cette vidéo a été enregistrée sur le plateau d’enregistrement de l’émission « Así Se Baila » où elle participe aux côtés de son mari, avec d’autres couples.

La vidéo de Kim Loaiza compte déjà plus de 600 mille cœurs rouges en plus de 8261 commentaires et en termes de reproductions on en trouve plus de cinq millions.

Au début de la vidéo, il salue ses mignonnes et commence à faire la forme du cookie qui est un triangle, la forme la plus basique cependant quand il se rend compte qu’il a perdu, il fait un clin d’œil avec son visage comme signe qu’il ne semblait pas ont perdu.

Plusieurs de ses fans ont beaucoup aimé ce geste, ils l’ont même évoqué dans leur boîte de commentaires, d’autres étaient simplement ravis de voir quelque chose en rapport avec cette célèbre série qu’ils ont tant aimé à nouveau.

On dit même que The Squid Game pourrait devenir la série la plus regardée sur la plateforme Netflix la plus regardée à ce jour.