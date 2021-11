Kimberly Loaiza révèle des détails inédits sur KL FEST

Kimberly Loaiza a révélé dans une vidéo des détails inédits du KL FEST | Instagram

Début novembre, le nom de KL FEST, une fête organisée par Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza pour la sortie de son dernier single « Mejor Sola », a récemment révélé quelques détails inédits de cette soirée coûteuse.

La Cindura Mayor est connue pour être une célébrité Internet célèbre, précisément le live qu’ils ont fait pendant leur fête est devenu le plus regardé au monde, dépassant les grandes personnalités de la musique telles que Justin Bieber et The Weeknd.

La youtubeuse coquette a récemment partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube, où elle a révélé certains détails que ses mignonnes seront fascinées de savoir, Kimberly Loaïza Il a également répondu à quelques questions de ses fans.

La vidéo s’intitule : « Ceux qui n’inviteraient plus au KL FEST sont… (Répondant à tout) Kimberly Loaiza », elle a une durée de 20:45 minutes au total, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Cela fait quatre heures qu’il l’a partagé et il compte déjà plus de deux millions de vues, en plus d’avoir plus de 22 mille commentaires.

En commençant la vidéo, Kim Loaiza est apparue certaines scènes que ses followers attendaient sûrement avec impatience, une fois commencée, il a commencé à partager le détails non publiés que tout le monde avait hâte de savoir.

Entre Kimberly, Juan de Dios et Leo ils ont sélectionné les invités, en tenant compte de certains d’entre eux avec qui elle avait déjà eu des échanges, qui la suivaient sur leurs réseaux sociaux et qui à leur tour la suivaient.

Il leur a envoyé une invitation selon laquelle, en cas d’acceptation, ils devraient envoyer le numéro WhatsApp, les détails sur le point de rendez-vous et l’adresse qui leur a été donnée la veille.

Kimberly Loaïza Il a loué un hôtel, le transport de Mexico à Acapulco et des cadeaux offerts aux participants.

Parmi les transports, nous avons trouvé des camionnettes et des camions pour les personnes qui n’ont pas atteint une place dans l’avion privé, ce qui a révélé l’interprète de « Don’t be Jealous » qui l’avait loué, car pour le moment ils ne pouvaient pas se permettre d’en acheter un, peut-être dans un futur oui.

C’était le premier concert live qu’elle donnait seule, excitée et consciente que ce n’était pas parfait non plus à cause de ses nerfs et aussi parce qu’elle n’avait aucune condition physique pour l’aider à danser en chantant, cependant, l’émotion de savoir que c’était elle le premier concert seul était plein d’adrénaline.