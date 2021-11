Kimberly Loaiza révèle les détails clés de sa tournée 13.13

Kimberly Loaiza dévoile les détails de sa tournée avec JD Pantoja | Instagram

Encore une fois une nouvelle nouvelle sur la célèbre célébrité Internet Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, a été révélé et ses fans sont ravis d’en savoir plus sur sa prochaine tournée intitulée 13.13.

La Lindura Mayor, comme on appelle aussi cette belle youtubeuse mexicaine, a partagé quelques vidéos où elle révèle des détails sur la prochaine tournée qui débutera très bientôt.

Pendant quelques semaines que Kimberly Loaïza et son mari Juan de Dios, ont partagé du contenu lié à leur tournée, annonçant les villes dans lesquelles ils arriveront et invitant leurs jolies petites filles à acheter leurs billets.

Récemment, la mère de Kima et Juanito a partagé à travers leurs histoires, leurs fans les plus fidèles sont toujours à la recherche de leurs histoires, car c’est là qu’ils révèlent généralement plus de détails sur tout projet qu’ils réalisent.

Précisément dans ses histoires, il a partagé quelques vidéos sur la chorégraphie qu’il intégrera dans ses concerts, ces petits détails ont sûrement causé une grande émotion à ses mignonnes, notamment du fait que très bientôt ils pourront la voir en action.

Dans la vidéo, La Lindura Mayor est accompagnée de son chorégraphe qui la guide petit à petit, apparemment en peu de temps (en raison de ses diverses occupations) elle a réussi à apprendre en détail chaque pas et mouvement qu’elle doit faire sur scène.

Il y avait deux vidéos qui paraissent en ce moment et une troisième qui n’a rien à voir avec la chorégraphie, malgré cela, cela aurait pu être la plus excitante des trois.

Et c’est que l’interprète de « Ne soyez pas jaloux » apparaît avec ses deux petits enfants, tous deux posent sur elle, tandis que Loaiza les promène dans un hamac, Kima fait assez attention à la caméra, tandis que Juanito Pantoja Loaiza est parti endormi.

Kimberly Loaïza Elle a rarement chanté sur scène, son mari est celui qui a eu l’occasion de donner plus de concerts qu’elle, notamment parce qu’il a une liste plus importante que sa femme en termes de chansons.

A noter que contre toute attente les singles que la coquette femme d’affaires, mannequin, youtubeuse et influenceuse a sorti sont devenus des succès retentissants sur YouTube, dépassant de loin le nombre de reproductions de ses vidéos par rapport à celles de son mari.