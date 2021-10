Kimberly Loaiza révèle son secret pour gérer ses ennemis | Instagram

Si quelqu’un dans le monde du divertissement jeunesse a reçu plus de critiques et de haine de la part de certains internautes, c’est sans aucun doute Kimberly Loaiza, également connue sous le nom de La Lindura Mayor, mais elle a le secret pour gérer toute cette négativité.

Comme c’est la coutume chez la femme de Juan de Dios Pantoja Il a tendance à partager du contenu sur ses réseaux sociaux et parfois il le fait pour pouvoir interagir avec ses mignonnes.

Ce qui se passe aussi, c’est qu’elle publie du contenu pour montrer l’avancée de ses projets ou des situations quotidiennes en tant que maman et influenceuse, il est important pour elle d’avoir des contacts avec ses fans et ce sont des opportunités importantes.

Dans cette vidéo particulière Kimberly Loaïza Il l’a partagé avec un double objectif, le premier pour que ses fans puissent voir comment il surpasse les critiques et le second pour que ses mignonnes petites filles puissent le prendre en exemple et aussi le pratiquer.

Kim Loaiza, interprète de « You lost me », a enregistré une vidéo dans laquelle elle répond à une question que ses fans lui ont posée, ils voulaient savoir ce qu’elle faisait maintenant qu’ils recommençaient à la critiquer.

Kimberly Loaiza révèle son secret pour gérer ses ennemis | Instagram kimberly.loaiza

« Simple, calme-toi et j’aime ça » étaient les mots de la vidéo tiktok de Kimberly Loaiza, qui quand elle a dit cela, elle est restée détendue en se tournant des deux côtés et maintenant, comme si elle n’était pas au courant de ce qu’ils disent et ils laissent passer. .

Quelque chose qu’il avait déjà partagé dans une vidéo, depuis qu’il a commencé sa carrière de youtubeur en 2016 à ce jour, étonnamment, il a appris à gérer la haine et la haine de certaines personnes, auparavant il était plus déprimé.

Aujourd’hui, il a appris que ce type de commentaires ne lui apporterait rien de bon, alors il ferait mieux de choisir de les laisser passer et de ne prendre le bien que lorsqu’il est présenté, c’est un bel exemple que nous devrions suivre, vous ne le pensez pas.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Il y a deux jours elle partageait cette vidéo avec nous sur son compte Tiktok, malgré son jeune âge qui a exactement 23 ans, elle aura bientôt 24 ans le 12 décembre, Kimberly Loaiza a eu le plaisir de partager de belles expériences avec ses fans.

À certaines occasions, elle est devenue un excellent exemple d’amélioration personnelle, malgré les critiques et le fait qu’à un moment donné de sa carrière et de sa vie personnelle, elle n’a pas bien fait les choses, elle continue d’être aimée et recherchée par ses millions. de fans. .