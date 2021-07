in

Kimberly Loaiza revient sur Tiktok, les fans sont ravis ! | Instagram

Kimberly Loaiza a récemment partagé du nouveau contenu sur son compte TIC Tac, ses partisans étaient enthousiasmés par son retour, malgré le fait qu’il n’était pas considéré comme suffisamment actif dans ledit vidéo comme dans d’autres dans le passé.

Ils ont immédiatement laissé La plus grande gentillesse qui sont heureux de leur retour sur les réseaux sociaux, vous demandent également de ne plus partager de brouillons, car ils aiment les contenus frais et mis à jour.

Depuis quelques jours cette jeune célébrité s’est éloignée des caméras, car elle a subi une intervention chirurgicale, pour l’instant on ne sait pas si c’était esthétique ou d’un autre genre, elle a promis de partager une vidéo où elle expliquait tout à ses fans.

Il ne faudra sûrement pas longtemps avant que nous puissions connaître la raison de sa distanciation sur ses réseaux sociaux, car il a déjà commencé à enregistrer de nouveaux contenus sur son Tiktok, il pourrait donc lui falloir moins d’une semaine pour les partager.

Certains de ses fans ont eu peur d’apprendre qu’elle était à l’hôpital, c’était quelque chose d’assez rapide, on pourrait dire ça du jour au lendemain, même si elle-même avait déjà prévenu qu’elle allait se faire opérer.

En la regardant à nouveau sur Tiktok, vous pouvez voir qu’elle va bien, bien qu’elle ne fasse pas beaucoup de mouvement dans sa dernière vidéo, elle apparaît assise sur une chaise tissée avec des coussins, qu’elle a utilisé il y a longtemps pour prendre une photo à côté d’elle. deux petits enfants Kima et Juanito.

Comme vous le savez, Kimberly Loaiza, épouse de Juan de Dios Pantoja a un contrat avec une boisson énergisante bien connue comme le mannequin russe Anastasia Kvitko et l’animatrice Lizbeth Rodríguez, de sorte qu’ils doivent constamment partager du contenu lié à la boisson où ils en font la promotion de quelque manière que ce soit et en fonction de leur contenu, chacun le fait à son propre chemin.

Avec la chanson de fond de Karol G intitulée Bichota la Lindura Mayor, je chantais un peu en buvant une gorgée.

Cette vidéo de Kimberly Loaïza Il a déjà plus de 254 mille reproductions, 8593 commentaires et ses followers l’ont partagé plus de mille fois, plusieurs de ses internautes sont ravis de son retour sur les réseaux sociaux, d’ailleurs il ne les a jamais quittés car il a continué à partager de nouveaux contenus seul que cela n’a pas été mis à jour.

Cette vidéo a été partagée il y a exactement 23 heures, à partir d’aujourd’hui, il commencera sûrement à partager du contenu en continu comme il l’avait fait jusqu’à il y a quelques jours.

Précisément ce 21 juillet la vidéo officielle de 13.13 l’un des nouveaux singles de Juan de Dios Pantoja, alors sûrement la vidéo de Kim Loaiza devra attendre un peu plus longtemps pour que son mari ait encore plus de réactions, ils prennent sans aucun doute leur temps et le gèrent parfaitement.

Entre les activités qu’ils exercent, leur quotidien et les publications qu’ils réalisent Jukilop Il y a un écart entre eux et leurs mignonnes petites filles en plus de leur petite culotte qui apparemment aucun d’entre eux n’est gêné par cela.

Sans donner plus d’explications, jusqu’au moment où elle partage sa vidéo, Kimberly Loaiza est restée un peu discrète sur ce qui a été fait à son corps, car encore une fois on la voit porter des vêtements assez amples, donc sûrement ce qui a été fait est quelque chose d’esthétique.

Dans ses histoires il y a quelques heures, elle a partagé qu’elle, son mari et sa fille Kima étaient aux prix de la jeunesse posant sur le tapis pour les photographes désireux de capturer leur beauté.