Kimberly Loaiza s’affiche avec une nouvelle silhouette, très moulante ! | Instagram

La plus grande gentillesse Kimberly Loaiza a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Tiktok, où elle montrait ses nouveaux charmes après avoir subi quelques réparations esthétiques.

Pendant quelques jours que Kimberly Loaïza Il partage du contenu sur ses réseaux sociaux, notamment sur Titkok.

Ses fans sont enthousiasmés par les nouveaux messages d’autant plus qu’il a maintenant vu le résultat de l’opération qu’il a subie.

Cette jolie célébrité des médias sociaux a eu des millions d’adeptes en attente d’attente pour qu’elle partage du contenu à quoi ressemblerait le résultat de ladite opération.

Comme vous le savez bien aux prix de la jeunesse, il est apparu avec une combinaison portant son nouveau personnageCependant, à cette occasion, elle a eu quelques jours de chirurgie, car elle était encore un peu enflammée par l’opération, mais elle avait l’air spectaculaire.

Il y a un jour, Kim Loaiza a partagé cette vidéo, où elle faisait encore une promotion pour le nouveau film avec Camila Cabello, c’est la nouvelle version du film classique de Cendrillon.

Dans la vidéo apparaît la femme de Juan de Dios Pantoja, en pyjama argenté avec un imprimé de petits cœurs noirs que l’on peut voir dès le début de la vidéo, ses cheveux étaient attachés.

Une fois que les images démarrent avec la mélodie : Million to One (Pop Remix) d’Amazon Original Cinderella – Camila Cabello, l’interprète de “Ne sois pas jaloux“Elle nettoie un miroir, et la magie opère, faisant un mouvement avec son bras, elle se transforme aussitôt en une magnifique combinaison.

C’est un peu comme celui qu’elle a utilisé dans une combinaison similaire à celle qu’elle a utilisée aux Premios Juventud, sauf qu’elle était noire avec quelques reflets et des coupes stratégiques qui mettent sa silhouette en valeur.

Dans une vidéo de ses histoires, elle a commenté qu’elle était satisfaite du résultat de son opération, car cela avait l’air assez naturel et pas du tout exagéré, ce que nous pouvons immédiatement remarquer dans sa vidéo d’il y a un jour où d’ailleurs elle est déjà plus de 16 , 4 mille commentaires.

Grâce au fait que nous pouvons apprécier son nouveau look de cheveux, nous identifions que sa vidéo est actuelle, à cause des extensions noires et longues, ses fans affirment qu’elle ressemble à une princesse Disney, elle a toujours l’air spectaculaire et belle, surtout parce qu’elle les fans le savent, faites-le-leur savoir immédiatement dans leurs commentaires.