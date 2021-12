Kimberly Loaiza s’habille comme une reine pour une séance de drague

Kimberly Loaiza pose comme une reine pour une séance photo | Instagram

The Biggest Cuteness Kimberly Loaiza a partagé un post affectueux où elle apparaît habillé comme une reine, dans le cadre de ses tenues pour son nouveau single et sa vidéo officielle pour « Ya no somos ».

Les photographies ont été partagées via son compte Instagram officiel, il y a tout juste un jour, étonnamment, elle a déjà plus de 1 700 000 cœurs rouges, un chiffre qui est aujourd’hui plus que courant pour la célèbre influenceuse d’avoir dans ses publications.

Au total, il y avait 4 photos que la femme d’affaires coquette, youtubeuse, influenceuse et chanteuse mexicaine a partagées, Kimberly Loaïza Elle porte une tenue accrocheuse avec une couronne comme une reine entière.

Avec des bas résille ainsi qu’une petite jupe, la femme de Juan de Dios Pantoja porte également un corset orné de perles et de bandes qui décorent le motif, elle a également ajouté une veste noire légèrement longue qui recouvrait une partie de ses charmes de dos.

Aujourd’hui je les prends en ton nom, pour ce que nous étions et nous ne sommes plus, bébé… » a écrit Kimberly Loaiza.

La vidéo officielle a pourtant été publiée il y a un jour sur ses stories Instagram Kimberly Loaïza Il a partagé un peu triste, que quelqu’un avait divulgué sa chanson donc il était très triste, alors il a demandé l’aide de ses fans pour « donner de l’amour » à sa chanson sur Spotify puis sur YouTube.

La propriétaire Kim enseigne à plusieurs comment il se fait que ça casse le monde ! Celui qui peut, peut », a commenté un fan.

Dans chacune des photos on voit la femme d’affaires coquette exhiber ses charmes, il faut noter que lorsqu’elle a enregistré cette vidéo elle ne s’est toujours pas soumise à ses arrangements esthétiques, elle-même a mentionné qu’elle était enceinte de son fils Juanito.

Comme prévu dans sa publication, l’un des premiers commentaires que l’on retrouve est celui de JD Pantoja, qui la soutient toujours dans chacun de ses projets et est sans hésiter son fan numéro un.

Lancement « Ya no somos » de Kimberly Loaiza

Actuellement, « Ya no más » a 5 221 215 vues au total, depuis son lancement le 14 décembre, sans aucun doute sa gentillesse a commencé à le soutenir immédiatement, sa vidéo officielle a également 81 283 commentaires.

Dès le moment où il a sorti sa chanson, le soutien de ses fans qu’il appelle mignons a commencé à se manifester, la même chose s’est produite avec les pantojitas, qui soutiennent Juan de Dios Pantoja, sa femme et par conséquent sa femme.