Kimberly Loaiza sur TikTok a partagé sa première vidéo de l’année

Kimberly Loaiza a partagé sa première vidéo de l’année sur TikTok | Instagram

Une fois de plus l’épouse de Juan de Dios Pantoja et célébrité d’Internet a touché les réseaux avec elle première vidéo de l’année, était en TIC Tac où Kimberly Loaiza a partagé cette vidéo pour lancer l’année.

Avant la fin de l’année, quelques jours avant l’interprète de « Mejor Sola », a partagé une série de vidéos pour dire au revoir à l’année, malgré le fait que ce n’était que quelques jours avant le 31 décembre, leur gentillesse était un peu triste de savoir qu’ils ne le verraient pas.

La première vidéo qui Kimberly Loaïza Il a partagé pour commencer cette année c’était il y a 23 heures sur son compte TikTok, même si ce n’était pas la première publication sur les réseaux sociaux qu’il faisait sur ses comptes, la première était précisément sur Instagram il y a quatre jours.

Cela peut vous intéresser : Angela Aguilar accueille la nouvelle année dos nu

Dans sa vidéo, il apparaît en interprétant l’audio d’une fille, qui offrait des pommes de terre au petit-déjeuner, lorsqu’elle mentionne soudainement que le courant s’est coupé et lance un micro cri, mais c’était le plus tendre, notamment en raison de la performance du célèbre youtubeur et influenceur.

Kimberly Loaiza La Lindura Mayor est le plus grand créateur de contenu YouTube au Mexique | Instagram kimberly.loaiza

« Quelqu’un veut? », était la description qui accompagne la vidéo de Loaiza, le nom de l’audio a également écrit qu’il s’agit du « son original – Auron Viejo Sabroso ».

Avec plus d’un million cent mille likes, 5,7 millions de vues et 27,2 commentaires, nul doute que Kimberly Loaiza a très bien commencé 2022.

Plusieurs de ses fans ont partagé qu’il s’agissait d’un audio très tendre, dans certains d’entre eux, la maire de Lindura elle-même a également répondu en déclarant que c’était effectivement le cas, d’autres étaient un peu indignés contre elle depuis qu’elle est « partie » de TikTok pendant six jours.

Pour cela, Kimberly a spécifiquement répondu à ladite utilisatrice qui l’a mentionné qu’elle s’est excusée auprès de tous ceux qui ont été touchés par cette décision.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Aujourd’hui sur son compte TikTok Kimberly Loaïza Elle compte plus de 57,8 millions de followers sur son compte, jusqu’au 21 décembre 2021, l’interprète de « Don’t Be Jealous » était numéro 8 du top 10 mondial, des tiktokers avec le plus grand nombre de followers dans le monde.

Un exploit dont tout le monde ne pouvait pas se vanter, surtout au Mexique.La Lindura Mayor a dépassé les célébrités internationales telles que BTS, Jason Derulo dont The Rock, jusqu’à cette date Chari D´amelio a continué à être le numéro un dans l’application.