Kimberly Loaiza surprend avec sa silhouette, avec le bikini SHEIN

Kimberly Loaiza montre un maillot de bain ajusté SHEIN | Instagram

La séduisante youtubeuse et influenceuse d’origine mexicaine connue sous le nom de maire de La Lindura et épouse de Juan de Dios Pantoja, on parle de Kimberly Loaiza qui est apparue vêtue d’une coquette Maillot de bain marque SHEIN.

Si vous êtes fan de Kimberly Loaïza interprète de « Mejor Sola » et « Ya No Somos » vous saurez qu’il y a quelques mois il a fait une collaboration avec la marque SHEIN, en lançant divers modèles de différents types et styles tels que décontracté, fête, glamour et plus encore.

C’est via son Instagram où il a partagé trois photographies dans lesquelles il exhibe sa belle silhouette, sans écrire le moindre commentaire, l’influenceur coquette n’a déposé que quelques gouttes évoquant le fait qu’il se baignerait dans la piscine ou peut-être à la plage.

Les trois images ont été prises depuis une salle de bain, posant devant le miroir Kim Loaiza portait sa silhouette renouvelée, en plus d’avoir subi quelques ajustements cosmétiques, maintenant elle va aussi à la gym pour que son corps soit beaucoup mieux.

Kimberly Loaiza maintenant plus confiante se vante de sa silhouette exquise | Instagram kimberly.loaiza

Comme preuve du résultat d’aller au gymnase, vous pourrez le remarquer dans les vidéos où elle apparaît vêtue de jupes ou de robes courtes, car ses cuisses ont l’air beaucoup plus toniques.

Il y a deux heures, il a partagé cette publication qui, étonnamment, compte déjà plus d’un million et demi de cœurs rouges.

Le maillot de bain que porte Loaiza est un design de la marque SHEIN, que vous pouvez facilement trouver sur la page en ligne de la marque, cela a un coût de 308,00 $ pesos, mais vous le trouverez actuellement avec une remise et avec un prix final de 220,00 $ mexicain pesos.

L’un des premiers commentaires que l’on retrouve dans la publication de La Lindura Mayor est celui de son mari et père de ses enfants, Juan de Dios Pantoja qui a placé trois emojis qui sont apparemment en train d’être savourés, il ne fait aucun doute que son plus grand fan est lui .

Les commentaires que nous avons trouvés font également partie de certains influenceurs célèbres, qui sont rapidement devenus ses amis et que nous les avons justement trouvés à son KL Fest.

Si vous réalisez que Kim est une femme formidable, Dieu qu’elle est belle, « » Le corps de la plus grande mignonne « , ont commenté certains fans.

Sans aucun doute le regard de Kimberly Loaïza On pourrait la comparer à la femme d’affaires américaine Kylie Jenner qui attend aujourd’hui son deuxième enfant avec le rappeur Travis Scott.