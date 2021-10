Kimberly Loaiza voyage avec Juan de Dios Pantoja à Disney | Instagram

Kimberly Loaiza a récemment partagé des vidéos où elle rencontre son mari Juan de Dios Pantoja et leurs deux jeunes enfants Kima et Juanito.

Ces vidéos Il les a partagés à travers ses histoires sur Instagram, sa fille aînée Kima Sofía Pantoja Loaiza apparaît comme les protagonistes, qui joue avec un ballon avec une empreinte du personnage de Minnie Mouse.

Vous savez sûrement déjà que l’artiste musical JD Pantoja est déjà hors de danger, car il y a quelques jours, ils ont partagé dans leurs histoires qu’il avait déjà été négatif dans le test.

C’est probablement pour cette raison qu’ils ont décidé de se rendre à Disney, profitant de leur famille comme ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises, car ce n’est pas la première fois qu’ils visitent le parc d’attractions, mais apparemment c’est la première fois qu’ils prennent Juanito.

Aujourd’hui, c’était sûrement Kima qui l’a beaucoup plus apprécié, maintenant qu’elle est un peu plus âgée, quand elle avait quatre mois, ils ont voyagé en France et ont également visité l’un des nombreux parcs qui existent dans le monde.

Évidemment Kima n’a pas pu profiter à 4 mois, mais aujourd’hui qu’il est plus âgé, il aura sûrement passé le meilleur moment, par contre Juanito qui a encore un bébé de mois pourrait attirer son attention certaines couleurs et d’autres.

Dans tes vidéos Kimberly Loaïza Il apparaît en train de parler dans les coulisses tout en enregistrant ses enfants, d’abord Kima qui s’amuse beaucoup avec son ballon, plus tard il enregistre mini JD qui est assis et bien comporté dans sa poussette.

Lindura aînée et sœur de Stefanny Loaiza l’appelle « bodoquito », car Juanito a des joues que tout le monde aimerait serrer un peu en raison de leur volupté et de leur tendresse.

Il semble que la famille ait déjà plusieurs jours à cet endroit, car l’interprète de « De Lao Remix » a affirmé qu’un jour auparavant ils s’étaient consacrés à marcher uniquement vers Kima, et que ce dimanche ils profiteraient également de jeux pour adultes. .

Dans l’une des vidéos, ils sont apparus dans une sorte de tournée Pirates des Caraïbes où, malgré le fait que tout était sombre, on pouvait voir l’émotion qu’ils ressentaient dans leurs voix.

En parlant de tournée, le couple s’est déjà préparé pour sa tournée 13.13 qui commencera sous peu, c’était sûrement une autre incitation à prendre ces micro-vacances.