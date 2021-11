Kimberly Loaza et JD Pantoja visitent Disney avec leurs enfants

Kimberly Loaza et JD Pantoja emmènent leurs enfants à Disney | Instagram

Le mariage formé par les influenceurs célèbres Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza a décidé d’emmener ses deux enfants faire une promenade ni plus ni moins que Disney, sûrement pour Kima c’était un paradis.

Via votre chaîne YouTube Kimberly Loaïza a partagé une nouvelle vidéo de cette curieuse aventure, où sans aucun doute non seulement leurs enfants se sont bien amusés mais eux aussi.

Chaque fois qu’un adulte a l’occasion de visiter Disney, cela devient également un rêve devenu réalité, tout le monde adorerait visiter ces impressionnants parcs d’attractions.

Cette vidéo a été publiée le 19 novembre sur la chaîne YouTube de La Lindura Mayor, étonnamment elle a déjà 4 478 291 vues à ce jour, nous la partagerons avec vous tout de suite.

La vidéo impressionnante et surprenante a une durée de 37:36 minutes au total, où l’on peut apprécier une grande partie du plaisir de la famille, en particulier Kima qui adore Minnie Mouse, rappelez-vous que lorsqu’elle a eu 2 ans, sa soirée à thème était de ce personnage. .

Parmi les 36 724 commentaires que la publication de Kim Loaiza a de la part de sa gentillesse et de ses petits pantojitas, il est ravi de voir de nouveaux contenus où ses enfants apparaissent, il convient de mentionner que les publications où ils apparaissent deviennent très populaires.

Une fois que Juan de Dios et Kimberly sont arrivés à Disney, ils sont venus à la boutique de souvenirs pour acheter des objets de décoration tels que des diadèmes et des peluches pour Kima.

Profitant des jeux et des présentations de chacun des spectacles, Kima et ses parents étaient très excités, à l’exception de Juanito qui est encore un bébé de 9 mois, il ne comprend toujours pas l’émotion d’être dans un tel endroit.

Fans de Kimberly Loaïza et Juan de Dios Pantoja, qui est venu les reconnaître, s’est approché d’eux et les a accueillis avec un plaisir total.

En chemin, le petit Juanito Pantoja Loaiza s’est endormi plusieurs fois, la même chose s’est produite avec Kima, mais elle a réussi à se réveiller juste à temps pour participer aux jeux accompagnés de ses parents.

La visite a duré pratiquement toute la journée, le spectacle final dans lequel ils étaient sans aucun doute le plus excitant de voir le célèbre château Disney avec feux d’artifice et autres.

Sans aucun doute, cela pourrait devenir l’une des vidéos de famille les plus mignonnes que Kim et Juan aient partagées depuis qu’ils ont eu leur deuxième et adorable fils.