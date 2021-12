Kimberly Loaza ramène Noël à la maison avec un sapin de Noël

Kimberly Loaza construit un sapin de Noël pour Kima et Juanito | Instagram

Une fois de plus Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja décidé d’enregistrer les réactions de leurs enfants, tout en décorant un immense sapin de Noël.

Kima et Juanito Ce sont deux enfants qui ont la chance d’avoir des parents qui non seulement les gâtent et pleins de cadeaux, ils les adorent aussi plus que tout au monde.

Il y a deux jours, la célèbre célébrité Internet a partagé cette vidéo sur la chaîne La Lintuda Mayor, qui compte déjà plus de 4 millions de vues.

« Nos enfants réagissent au pin de Noël géant Jukilop | Kimberly Loaïza » C’était le titre de la vidéo qui a été partagée sur la chaîne de l’interprète du » Meilleur Solo « , elle dure un peu plus de 20 minutes, nous vous la partageons tout de suite.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment il se fait qu’entre Juan de Dios, le cousin de Kim Cecia Loaiza et le Super Trout assemblent le pin, plus tard d’autres personnes les aident, cette pièce est si grande qu’elle est venue dans plusieurs cartons.

Même tout au long de la vidéo, vous pouvez voir que sa hauteur atteint le deuxième étage de la maison où séjourne actuellement la famille, le meilleur de tous est qu’il est livré avec des lumières intégrées, la seule chose qu’ils ont fait a été de l’assembler et de le décorer avec des sphères.

Lorsque Kima, la fille aînée du couple, a vu le pin, au début elle n’a pas montré beaucoup d’enthousiasme, ceci parce qu’elle était sûrement surprise, mais au bout de quelques secondes son émotion était évidente.

Quant à Juanito, comme il a encore un bébé de quelques mois, il ne semble pas beaucoup réagir à l’immense sapin de Noël devant lui, il convient de mentionner que c’est le premier Noël dans la vie de Juanito Pantoja Loaiza en tant que nouveau membre de la famille.

Vidéos de Kimberly Loaiza sur Youtube

Pour ce jeune couple marié qui se souvient de chaque réaction de leurs enfants avec des dates importantes, c’est quelque chose qu’ils peuvent chérir pour toujours comme n’importe quel autre parent, seulement cela Kimberly Loaïza et son mari ont l’avantage de gagner de l’argent avec un tel contenu.

En ayant des vidéos sur YouTube où leurs beautés et pantojitas aiment voir cette belle famille passer des moments ensemble, au moment de monétiser avec tant de millions de reproductions, cela devient une entreprise rentable.

Grâce à sa popularité, il a réussi à avoir des millions de reproductions constantes dans chacune des vidéos qu’il partage depuis 2016, un travail qui a été un peu compliqué à certaines occasions, en raison de la haine de certaines personnes.