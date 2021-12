Kimberly Perry du groupe Perry révèle qu’elle s’est mariée le 6 août

Surprendre! Musicien Kimberly poiré est marié.

En réalité, Le groupe Perry membre du groupe s’est marié avec son partenaire Johnny Costello au cours de l’été et n’a révélé que récemment la nouvelle du mariage. S’adressant à Instagram le samedi 18 décembre, la chanteuse de « Mother Like Mine » a annoncé qu’elle et son mari s’étaient mariés en juin.

« Je souhaite à tous un Noël très MARIÉ », a commencé Kimberly dans son message. « Aujourd’hui, mon amour, @juannycostello, et moi fêtons les 6 mois depuis ‘je le veux’ !' »

Elle a ensuite partagé plus de détails sur leurs noces, écrivant: « Le 17 juin, nous avons pris la route de LA à Las Vegas dans une corvette noire et nous nous sommes mariés à minuit. C’était sauvage et merveilleux et m’a rappelé encore une fois que Dieu est le plus glorieux créateur et maître du plus beau plan de nos vies ! Je t’aime Johnny et je ne peux pas attendre pour toujours. «

De plus, Johnny s’est jeté sur sa femme sur son propre compte Instagram.

« YALL, NOUS SOMMES MARIÉS !!!! » il a sous-titré son message samedi. « Les six mois les plus heureux du mariage @thekimberlyperry. Pour commencer chaque jour par une prière et la terminer par un baiser. Je t’aime !! »