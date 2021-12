Kimberly Perry du groupe Perry s’est secrètement mariée plus tôt en 2021

Félicitations pour Kimberly Perry. Le membre du groupe Band Perry a partagé dimanche la nouvelle passionnante qu’elle avait épousé secrètement son partenaire Johnny Costello en juin. Perry a partagé la nouvelle dans un article célébrant la saison de Noël ainsi que son anniversaire de six mois et celui de Costello.

Perry a fait l’annonce à côté d’une douce image d’elle-même et de Costello se souriant l’un à l’autre. Souhaitant à « tout le monde un Noël très MARIÉ » dans le message, Perry a poursuivi en révélant qu’elle était une femme mariée, écrivant que « aujourd’hui mon amour, [Johnny Costello], et je fête 6 mois depuis ‘Oui !' » Le musicien a ensuite parlé des douces noces, partageant qu’elle et son mari « ont pris la route de LA à Las Vegas dans une corvette noire » le 17 juin » et se sont mariés à minuit. » En réfléchissant à leurs noces, Perry a dit « c’était sauvage et merveilleux et m’a rappelé encore une fois que Dieu est le créateur le plus glorieux et le maître du plus beau plan pour nos vies ! » Elle a signé le message , « Mme. Costello. »

Costello a également partagé la nouvelle passionnante sur son propre compte, où il a posté une photo de lui et Perry enlacés. Dans la légende, Costello a annoncé avec enthousiasme: « YALL, WE GOT MARRIED !!!! » avant de souhaiter les « six mois de mariage les plus heureux [Kimberly Perry]. Commencer chaque jour par une prière et la terminer par un baiser. Je t’aime !! » Perry a répondu au message en écrivant: « ‘Je promets de faire confiance régulièrement, d’espérer sans relâche et d’aimer de manière extravagante’ – urs. »

Perry était auparavant marié à l’ancien joueur de la MLB JP Arencibia. L’ancien couple s’est marié en 2014 et s’est marié pendant quatre ans avant que Perry ne demande le divorce en mars 2018. Confirmant le divorce à l’époque, Perry a écrit dans un message aux fans : « Oui, c’est malheureusement vrai, mon mariage est arrivé à une fin. sachez que la beauté viendra de ces cendres et, comme toujours, je tiens à vous remercier tous pour votre amour et votre soutien. Je vous contacterai bientôt. » Perry a ensuite chanté son divorce sur le single « The Good Life » de The Band Perry en 2019.

Pour le moment, les détails de la relation de Perry et Costello restent flous. Entertainment Tonight rapporte que Costello a commencé à apparaître sur le compte Instagram de Perry en septembre, soit trois mois après avoir dit « Oui ». L’annonce de leur mariage a été accueillie avec de nombreux messages de félicitations, y compris de la part du groupe Perry lui-même, qui a repartagé l’annonce de Perry avec la légende ajoutée, « Je voulais partager ici aussi… je vous aime xK. » Le frère de Perry, Neil Perry, a quant à lui commenté le message de sa sœur : « Je vous aime tous les deux tellement ! Molotov. »