Kimchi Premium All But Vanishes, les autorités saisissent M dans la crypto des fraudeurs fiscaux

Alors que les responsables procèdent à la plus grande « saisie de crypto pour arriérés d’impôts de l’histoire de la Corée », le président du FSC avertit que les cryptos ne peuvent s’écraser sur rien si les échanges ne sont pas approuvés sous la licence VASP. Les Coréens restent quant à eux plus intéressés par Doge et XRP que par BTC et ETH.

La «prime Kimchi», la différence entre les prix sur les bourses sud-coréennes et les bourses mondiales de crypto-monnaie, s’est effondrée.

Représentant la sortie des commerçants coréens de détail, la «prime kimchi» sur les actifs cryptographiques est tombée à 0,5% après la vente de cette semaine, a noté DooWanNam, co-fondateur de StableNode, qui travaille également avec MakerDAO.

Cette prime de kimchi avait atteint son plus haut niveau en trois ans de 22% début avril, quelques jours seulement avant que le prix de Bitcoin n’atteigne son plus haut historique de près de 65 000 $, signe de frénésie de la vente au détail.

Étant donné que la Corée du Sud contribue désormais à moins de 2% du volume des échanges mondiaux contre 8% en 2017, ces fluctuations de primes n’ont pas d’impact sur les prix des crypto-monnaies.

De plus, Bitcoin et Ethereum ne sont même pas les actifs cryptographiques les plus échangés sur le plus grand échange cryptographique de Corée du Sud, Upbit, mais ils arrivent respectivement aux troisième et quatrième places.

Korans continue d’être plus intéressé par le trading de Doge et XRP, selon Coinmarketcap. Au cours des dernières 24 heures, Upbit a enregistré plus de 2 milliards de dollars de volume de transactions pour la paire DOGE/KRW, 1,3 milliard de dollars pour XRP/KRW, plus de 1 milliard de dollars pour BTC/KRW, 678 millions de dollars pour ETH/KRW et 465 millions de dollars pour ETC/KRW. .

La plus grande « saisie cryptographique pour arriérés d’impôts »

Alors que le commerce de détail est sous le choc de ces pertes, des responsables de la province sud-coréenne de Gyeonggi ont confisqué 47 millions de dollars en Bitcoin, Ether et autres cryptos, selon le Financial Times.

Les autorités l’appellent la plus grande “saisie de crypto-monnaie pour arriérés d’impôts de l’histoire coréenne”.

Les fonds ont été saisis auprès de 12.000 fraudeurs fiscaux. Les responsables ont connecté manuellement l’activité des individus sur les échanges cryptographiques à leurs numéros de téléphone, car les plateformes de trading n’ont pas collecté d’identification formelle des titulaires de compte.

L’année dernière, l’Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté une loi exigeant que les bourses locales se conforment aux directives KYC et AML du Groupe d’action financière (GAFI).

À ce titre, les entreprises de cryptographie, en particulier les bourses, doivent obtenir l’approbation de la Commission des services financiers (FSC) et de l’Agence coréenne de l’Internet et de la sécurité avant le 24 septembre 2021.

Soit prudent

Mercredi, le président du FSC, Eun Seong-soo, a également évoqué une nouvelle fois les dangers des crypto-monnaies, selon une publication des médias locaux. Le président Eun sur la réglementation des actifs virtuels a déclaré :

“J’ai souligné le risque que les pièces (crypto-monnaie) deviennent un morceau de papier si l’enregistrement des actifs virtuels (licence VASP) n’est pas effectué.”

Il a en outre réitéré la nécessité d’être prudent lors de l’investissement dans les crypto-monnaies et a déclaré: “Il est regrettable que nous ne puissions rien faire concernant le changement de prix de la pièce, la radiation ou la suspension de la négociation”.

Lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, lui a demandé d’influencer le marché de la cryptographie et s’il rembourserait les investisseurs coréens, le président Eun a déclaré tout en comprenant la colère, “c’est techniquement et réalistement difficile”, ajoutant, “si cela a été fait en Corée, si cela était une action, elle ferait l’objet d’un traitement judiciaire.

