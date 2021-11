Kimchi Premium & P2P Crypto Trading en Corée du Sud Pics, FSC taxant les NFT et interdisant les jeux NFT

Au milieu du vent contraire de la réglementation, SK Square, la branche d’investissement d’un géant des télécommunications, est devenu le 2e actionnaire de l’échange de crypto Korbit, tandis que la société mère d’Upbit achète une participation dans la banque Woori Financial.

La Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud souhaite que l’Assemblée nationale engage sa responsabilité pénale en cas de manipulation de prix, de délit d’initié et d’autres comportements déloyaux sur les marchés de la cryptographie, selon un rapport soumis au Parlement sud-coréen plus tôt la semaine dernière.

L’Assemblée nationale a ordonné au FSC d’élaborer un projet de loi complet sur la cryptographie dans un mois.

Le rapport du FSC sera utilisé pour rédiger une législation sur la cryptographie, et ses recommandations appellent à des sanctions relatives aux gains obtenus injustement, avec un minimum d’un an de prison et des amendes de 3 à 5 fois les gains illicites.

Cependant, l’agence souhaite également que les fournisseurs de services de cryptographie forment une association afin qu’ils puissent s’autoréguler.

NFT sous contrôle

Le FSC a également demandé des taxes sur certains types de TVN. Plus tôt ce mois-ci, certains responsables du FSC ont déclaré que les NFT ne seraient pas soumis à la taxe cryptographique, mais maintenant, le vice-président du FSC, Do Gyu-sang, a déclaré sans équivoque que «le ministère de la Stratégie et des Finances prépare des dispositions fiscales pour les NFT conformément avec la Loi sur les rapports spéciaux.

De plus, les régulateurs interdisent les jeux NFT appliqués dans le pays, craignant qu’ils ne nourrissent la dépendance au jeu chez les adolescents et la jeune génération.

« Ce n’est pas la technologie blockchain que nous interdisons », a déclaré à . un responsable anonyme du Game Rating And Administration Committee de Corée du Sud. « Ce à quoi nous disons ‘non’, c’est l’application de NFT qui peut être connectée à des actifs réels. »

Malgré l’obstacle réglementaire local, les développeurs de jeux locaux cherchent à tirer profit du boom de la NFT, NCSoft Corp ayant déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle était prête à sortir un jeu comprenant des éléments blockchain et NFT l’année prochaine.

Pics de trading P2P

La Corée du Sud s’apprête à appliquer une taxe de 20 % sur les gains cryptographiques supérieurs à 2,5 millions de KRW (2 100 $) à partir de l’année prochaine, mais les partis au pouvoir et d’opposition demandent une prolongation du délai.

Les deux parties se seraient effectivement mises d’accord sur la modification de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui suspend l’imposition des actifs virtuels pendant un an, à compter du 1er janvier 2023.

La semaine dernière, cela a fait passer la prime au kimchi à plus de 8,5% – le plus élevé depuis mai de cette année – qui est tombée à 5,3% lundi. Les actifs cryptographiques les plus populaires sur la plus grande bourse sud-coréenne Upbit sont SAND se négociant à 7,80 $ et Bitcoin 60 430 $, tandis que sur Binance, BTC est d’environ 57 600 $, au moment de la rédaction.

Alors que les réglementations en matière de cryptographie deviennent plus strictes, l’intérêt pour la cryptographie n’est pas affecté bien que le commerce se soit déplacé vers les plateformes d’échange P2P.

Selon des données récentes de LocalBitcoins, plus de 353 millions de won coréens (un peu moins de 300 000 $) ont été échangés au cours de la première semaine de ce mois.

Intégration à la finance traditionnelle

Au milieu du vent contraire de la réglementation, SK Square, une nouvelle société d’investissement du géant sud-coréen SK Telecom, a annoncé lundi qu’elle était devenue le deuxième actionnaire de Korbit en investissant environ 90 milliards de won (75,5 millions de dollars) pour acquérir une participation de 35%.

La bourse a enregistré environ 3 584 000 milliards de won de transactions cryptographiques entre janvier et septembre de cette année, soit environ 450 000 milliards de won de plus que la valeur de transaction du Kospi, le principal indice boursier de Corée du Sud, au cours de la même période.

Pendant ce temps, la société mère d’Upbit, Dunamu, est devenue actionnaire de Woori Bank, l’une des plus grandes banques de Corée du Sud. La semaine dernière, Dunamu a acheté 1% de Woori Financial pour 81,7 millions de dollars à la Korea Deposit Insurance Corporation.

Grâce aux gains du marché de la cryptographie depuis l’année dernière, Dunamu a accumulé plus d’un billion de won coréens (900 millions de dollars) d’équivalents de trésorerie à la fin de l’année dernière.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.