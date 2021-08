Kimchi Premium se transforme en remise, Binance supprime les paires de trading et les options de trading en won coréen

La bonne chose est que les pics de la prime Kimchi sont ceux qui marquent le sommet du marché. Quant à Binance, elle veut juste “se conformer de manière proactive aux réglementations locales”.

La prime au kimchi, qui a atteint plus de 18 % à un moment donné en avril, est maintenant tombée sous zéro.

La prime Kimchi est l’écart entre les prix de la crypto sur les bourses sud-coréennes par rapport aux autres bourses dans le monde. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 46 316 $ sur Coinbase mais à 46 003 $ sur la plus grande bourse sud-coréenne Upbit, selon Coinmarketcap. Il en va de même pour Ether, qui au moment de la rédaction, est à environ 3 209 $ sur Upbit alors qu’il se négocie à un peu plus de 3 230 $ sur Coinbase.

Actuellement, la prime coréenne s’est transformée en une décote, comprise entre -0,5 et 1,5 %.

Fait intéressant, comme toujours, alors que les investisseurs d’autres bourses s’intéressent aux principaux actifs comme Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) et Dogecoin (DOGE), dans cet ordre, par exemple sur Les utilisateurs de Coinbase et Upbit sont occupés à acheter Axie Infinity (AXS), Dogecoin, XRP, Cardano, Bitcoin, Ethereum Classic (ETC), Ethereum et BitTorrent (BTT), dans cet ordre.

En juin, lorsque le marché de la cryptographie a connu une baisse par rapport à ses sommets historiques, la prime a commencé à tomber à zéro. Alors que le reste du marché tentait d’acheter le fond, il semblait que les Coréens étaient occupés à vendre leurs actifs cryptographiques.

Les pics de la prime coréenne ont en fait marqué la fin des courses haussières, historiquement, qui ont culminé à 47% en janvier 2018 et 63% en mai 2017.

Ainsi, cette remise Kimchi peut être considérée comme un signe positif pour la tendance du marché de la cryptographie.

Binance est proactif

Au milieu de cela, la principale bourse de crypto-monnaie Binance a annoncé vendredi qu’elle supprimerait les paires de trading en won coréen (KRW) et interromprait la prise en charge de la langue coréenne, avec effet immédiat.

L’échange a également interrompu l’application marchande P2P “pour se conformer de manière proactive aux réglementations locales”, a-t-il déclaré.

Binance P2P supprimera les paires de trading KRW le 13 août à 11h00 UTC (20h00 UTC+9), et il est conseillé aux utilisateurs d’effectuer toutes les transactions associées et de supprimer les publicités commerciales associées pour éviter les litiges commerciaux potentiels.

En décembre 2020, la bourse a fermé sa filiale sud-coréenne en invoquant une faible utilisation et un faible volume.

« Binance accueille favorablement les évolutions du cadre réglementaire de notre industrie car elles offrent aux acteurs du marché des opportunités d’avoir une plus grande collaboration avec les régulateurs. Nous nous engageons à travailler de manière constructive à l’élaboration de politiques qui visent à profiter à chaque utilisateur », a déclaré l’échange.

Les chiens de garde financiers sud-coréens, cependant, n’ont pas émis d’avertissements ou d’avis contre Bitcoin opérant dans le pays, contrairement à de nombreux pays à travers le monde. Le renseignement financier du pays a en fait déclaré aux changes le mois dernier qu’ils avaient jusqu’à fin septembre pour s’enregistrer conformément aux nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

