Pour certains pilotes, leur numéro de course permanent en F1 a une valeur sentimentale, mais pas pour un seul pilote, Kimi Raikkonen.

Le Finlandais, qui lance sa 19e campagne de F1 à Bahreïn ce week-end, court avec le numéro 7 sur son Alfa Romeo C41.

Mais si c’est un chiffre chanceux pour beaucoup, pour Raikkonen ce n’est qu’un chiffre.

«C’était juste que nous devions choisir un numéro et je viens de le prendre», a-t-il simplement dit.

«Il y avait une chance que je prenne 6 parce que j’ai remporté le championnat avec mais je le savais [Nico] Rosberg le voulait parce que son père a remporté le championnat avec, donc je garde ce que j’avais.

«C’était bien pour moi.»

Les numéros permanents font partie de la Formule 1 depuis 2014.

Lorsqu’on lui a demandé à l’époque pourquoi il avait choisi 7, Raikkonen a déclaré: «C’est le nombre que j’avais déjà l’année dernière et je ne voyais aucune raison de le changer.

Raikkonen a couru le numéro 7 en 2013, la dernière saison au cours de laquelle les équipes ont reçu des numéros en fonction de leur position finale dans le championnat des constructeurs de l’année précédente.

L’ancien pilote de F1 devenu commentateur Martin Brundle a récemment fait la une des journaux en qualifiant les 47 pilotes de «moche» de Mick Schumacher.

Le Britannique a déclaré: «Mick Schumacher a dû prendre un nombre affreux. Tous les meilleurs chiffres sont pris.

«Cela ne ressemble pas à un numéro de Formule 1.»

Schumacher, qui fera ses débuts en F1 avec Haas cette saison, a expliqué son choix, révélant qu’il voulait «4» ou «7», mais les deux ont été pris.

«Et puis je me suis demandé pourquoi ne pas les combiner?» dit-il à Sky Italia. «Alors au début, je me disais, d’accord, peut-être 74 ans, mais ensuite, peut-être que non, puis nous avons en quelque sorte trouvé 47, ce qui est le même et il y a tellement de coïncidences qui étaient tout simplement trop grandes pour être surveillées.

«Si vous prenez tous les anniversaires de ma famille, cela équivaut à 47. Si vous pensez que 4 et 7 sont tous les deux les nombres que je voulais, c’est formidable de les avoir comme ça.

«Certains fans ont en fait dit 4 et 7, comme dans ‘Pour Michael’, ce qui est également très agréable et agréable à avoir et formidable de pouvoir conduire, et nous avons donc choisi le numéro 47.»

