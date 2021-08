Kimi Raikkonen a les yeux rivés vers le ciel à Spa imprévisible

in

Kimi Raikkonen dit que tout peut arriver avec la météo à Spa, et il en va de même du week-end du GP de Belgique séance par séance.

Le Finlandais a connu un vendredi mouvementé à Spa-Francorchamps, un lieu où il a été remporté quatre fois, dont un tête-à-queue et une chute dans le mur alors qu’il jugeait mal l’entrée des stands.

La pluie est tombée avant les FP1 et FP2, mais la piste a rapidement séché, ce qui signifie que les deux sessions ont été disputées principalement dans des conditions sèches.

Bien sûr, la pluie n’est jamais loin, et Raikkonen voit donc peu d’intérêt à espérer des conditions sèches ou humides quand c’est si incertain.

Le modèle météorologique actuel suggère de fortes pluies pour la course de dimanche.

“Je pense que cela peut être n’importe quoi, il semblait que ce serait une session FP2 humide, mais elle s’est avérée sèche”, a déclaré Raikkonen.

“Nous verrons comment le temps va devenir et évidemment c’est le même pour tout le monde.”

Lorsqu’on lui a demandé si une apparition en Q3 était une possibilité, Raikkonen a répondu : “La deuxième séance était meilleure, nous avons encore du travail à faire.”

Raikkonen frappe le mur en entrant dans la voie des stands Pas le meilleur début de week-end pour les Finlandais ! #GPBelgique 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/jOuHyYBLBe – Formule 1 (@F1) 27 août 2021

Le Finlandais était derrière son coéquipier Antonio Giovinazzi lors des deux séances du vendredi, il est donc compréhensible que Giovinazzi ait regardé sa journée avec positivité.

Son seul regret était que ses simulations de course aient été entravées, comme celles de tout le monde lorsque Charles Leclerc et plus tard Max Verstappen se sont écrasés en FP2.

« Ça a été un vendredi positif sans aucun problème. Quand un week-end commence comme ça, c’est toujours bon », a déclaré Giovinazzi à Sky Italia.

« Je suis seulement désolé d’avoir fait [just] quelques tours dans la simulation de course. Je n’ai fait que deux tours à cause des drapeaux rouges mais au final c’est pareil pour tout le monde car personne n’a réussi à faire une bonne simulation.

« Donc on verra demain avec la météo, aujourd’hui on s’attendait à de la pluie mais on a fait deux séances sur le sec donc on verra demain. Bien sûr, aujourd’hui a été positif, mais demain sera un autre jour.

Bien qu’il ait terminé 13e lors des deux séances du vendredi, Giovinazzi n’est pas encore prêt à garantir son implication dans la deuxième partie des qualifications de samedi.

Il s’attend à ce que Leclerc progresse dans le classement, ainsi que les voitures Williams qui, selon Giovinazzi, auront un avantage dans les lignes droites.

“En regardant aujourd’hui, nous sommes 13e, nous sommes en Q2, mais comme je l’ai dit demain sera un autre jour, il y aura la Williams dont nous savons qu’en qualifications, elle a quelque chose de plus en ligne droite”, a déclaré Giovinazzi.

“Charles [Leclerc] est derrière nous, donc demain sera certainement un peu plus difficile de le garder derrière.

« Mais nous allons essayer, surtout pour aller en Q2. Et puis on verra si le temps sera peut-être un peu délicat, on essaiera de profiter de la situation.