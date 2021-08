Kimi Raikkonen : Alfa Romeo doit être forte pour marquer

in

Après avoir critiqué Alfa Romeo pour ses erreurs à la fin de la première moitié de la saison, Kimi Raikkonen a exhorté son équipe à être « affûtée » lors du retour de la F1 à Spa.

Avec seulement deux points au tableau en 11 Grands Prix, les frustrations de Raikkonen envers son équipe ont débordé lors des deux dernières courses avant la pause estivale.

Il a dit à Alfa Romeo de “se réveiller et de faire quelque chose” après que les chances de marquer au Grand Prix de Grande-Bretagne se soient soldées par une vrille. Une vrille qui, selon lui, n’aurait pas eu lieu si son C41 était « rapide ».

Deux semaines plus tard, il était à nouveau agacé contre l’équipe, payant le prix d’une sortie dangereuse lors du Grand Prix de Hongrie qui a conduit à une collision avec Nikita Mazepin.

Raikkonen a été pénalisé par les commissaires sportifs, mais a réussi à récupérer pour marquer un seul point pour doubler son total de points pour la saison.

Le pilote de 41 ans espère mieux d’Alfa Romeo lorsque la F1 entrera en piste ce week-end pour le Grand Prix de Belgique.

“Je suis impatient de courir à nouveau”, a-t-il déclaré.

« Spa est l’endroit idéal pour revenir, c’est une belle piste où l’on fait de bonnes courses et les dimanches peuvent être imprévisibles.

“La situation en piste sera similaire à celle d’avant l’été, nous devons être précis et tirer le meilleur parti de notre voiture et des circonstances et nous pouvons remporter un bon résultat.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Son coéquipier Antonio Giovinazzi vise également une meilleure seconde moitié de campagne puisqu’il n’a réussi qu’un point à ce jour.

“J’ai hâte d’être de retour dans la voiture”, a déclaré l’Italien. « Spa est une piste épique, une piste où l’on sent que le pilote peut faire une énorme différence, et je veux commencer la deuxième partie de la saison de la meilleure façon possible.

« Nous sommes motivés pour donner le ton dès le début de la période préparatoire à la fin de l’année. »

Le patron de l’équipe Fred Vasseur insiste sur le fait qu’Alfa Romeo a encore “beaucoup de chances” d’améliorer sa P9 au championnat des constructeurs.

“L’équipe revient à l’action avec la détermination de continuer notre travail et de ramener à la maison les résultats que nous méritons”, a-t-il déclaré.

« Les niveaux de motivation sont élevés, à la fois pour cette saison et la prochaine, et nous savons que nous avons l’opportunité de nous battre pour les points sur chaque piste pour le reste de l’année.

“Nous devons nous assurer de maximiser toutes les opportunités d’ajouter des points à notre décompte et de nous battre pour une meilleure position dans le championnat.

“Il y a beaucoup de chances de renverser la vapeur, à commencer par ce triple titre, et nous sommes convaincus que nous pouvons déjà être dans le mix ici en Belgique.”