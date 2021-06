Kimi Raikkonen confiant dans l’amélioration du rythme d’Alfa Romeo en Azerbaïdjan

Kimi Raikkonen est satisfait des améliorations apportées récemment par son équipe Alfa Romeo, après avoir marqué son premier point de la saison à Monaco.

Le coéquipier du Finlandais Antonio Giovinazzi a décroché une 10e place à Monte-Carlo pour faire décoller l’équipe basée à Hinwil dans le championnat des constructeurs en 2021.

Avec la compacité du milieu de terrain en Formule 1 en ce moment, Raikkonen espère que l’équipe sera en mesure de capitaliser et d’avoir plus de points au tableau d’ici dimanche soir.

“C’est agréable de voir l’équipe se renforcer à chaque course et j’espère que ce week-end pourra être bon pour nous”, a déclaré Raikkonen dans un aperçu d’avant-course avec Alfa Romeo.

« Les courses à Bakou peuvent être très chaotiques et c’est toujours une bonne chance d’obtenir un bon résultat si nous faisons notre travail correctement.

« Nous savons ce que nous devons faire – tirer le meilleur parti de chaque séance, du vendredi au dimanche : nous avons montré que nous pouvons nous battre avec tout le monde au milieu de terrain, alors voyons comment ça se passe. »

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a fait écho à la confiance de Raikkonen dans la voiture et espère diriger l’équipe et s’appuyer sur son rythme monégasque, ajoutant : « Nous abordons la prochaine course pleins de confiance en notre équipe, notre voiture et nos chances.

« Briser notre canard et marquer un point à Monaco a été important, principalement du point de vue psychologique, car nous avons finalement eu un week-end où la malchance n’a pas freiné notre progression.

« Nous ressentons toujours un peu de déception car nous savons que nous aurions pu terminer encore plus haut sur la route, mais cela montre simplement le potentiel que nous avons encore.

“Nous arrivons à Bakou prêts à continuer à placer nos voitures en Q2 et au-delà, faire une autre bonne course et, espérons-le, ramener à la maison un autre bon résultat.”

Après que Giovinazzi ait remporté le premier point de l’équipe de la saison la dernière fois, il espère le soutenir avec une autre performance positive à Bakou.

“Baku est l’une de mes pistes préférées pour courir, j’adore ça”, a déclaré l’Italien. “J’ai de très bons souvenirs ici de mon passage en GP2 et j’ai passé un bon samedi lorsque je suis arrivé ici pour la première fois en F1, en 2019.

« J’ai eu ma première Q3 ce jour-là et j’adorerais une répétition de la performance ce week-end. Obtenir un point au tableau la dernière fois à Monaco était un bon résultat, d’autant plus quand on pense à notre force.

“Nous sommes convaincus que nous pouvons conserver cette forme ici et continuer à récolter les résultats de la progression que nous avons accomplie.”

