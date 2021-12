Kimi Raikkonen contre Antonio Giovinazzi · .

La carrière de Kimi Raikkonen en F1 – la plus longue jamais lancée dans le sport en termes de courses – s’est terminée par trois ans aux côtés d’Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo.

Au fil du temps, Giovinazzi, qui n’avait commencé que deux courses en tant que remplaçant lorsqu’il a rejoint Raikkonen pour la campagne 2019, s’est régulièrement amélioré contre l’ancien champion du monde.

Il a réalisé presque certainement sa meilleure saison cette année. Giovinazzi a confortablement surclassé Raikkonen 13-6 au cours de la saison, prenant une avance dominante de 8-1 lors des premiers tours.

Les points étaient plus difficiles à obtenir pour Alfa Romeo en 2021 par rapport aux saisons précédentes. Raikkonen a perdu une neuvième place à Imola après avoir été victime d’une bizarrerie très particulière dans le règlement du redémarrage à la suite d’une vrille sur le chemin du retour vers la grille, avant qu’une erreur embarrassante au Portugal ne le voit percuter son coéquipier à la fin de l’ouverture. tour, qui a mis fin à la course de Raikkonen.

Giovinazzi a marqué le premier point de l’année pour l’équipe à Monaco, mais Raikkonen a égalisé au tour suivant à Bakou, puis a pris un deuxième point pour la dixième place en Hongrie avant la pause estivale.

Raikkonen a raté deux tours une fois la saison reprise après avoir été testé positif pour Covid, remplacé par Robert Kubica. Sans surprise, Giovinazzi a terminé devant son coéquipier remplaçant à deux reprises, mais seulement d’une position à chaque fois.

Lorsque Raikkonen est revenu avec la confirmation de sa retraite imminente à la fin de l’année, il a considérablement augmenté son total de points grâce à deux huitièmes places – d’abord au Grand Prix de Russie affecté par la pluie, puis au Mexique, où le duo a commencé avec un impressionnant dixième et onzième le la grille.

Giovinazzi a retardé Raikkonen en TurquieLa course de Mexico a été un point sensible pour Giovinazzi, cependant, qui a franchi la ligne d’arrivée en 11e position pour la troisième course consécutive après avoir couru en septième avant un arrêt au stand solitaire précoce. Bloqué dans les embouteillages, il ne parvient pas à tirer le meilleur parti de sa stratégie et regarde Raikkonen prendre les points devant lui. Un Giovinazzi dégoûté a ouvertement remis en question la tactique de son équipe après la course.

Deux tours plus tôt, Alfa Romeo a compté le coût de la réticence de Giovinazzi à laisser Raikkonen le dépasser lorsqu’il en a reçu l’ordre. S’il avait joué au ballon, son coéquipier, qui était plus rapide ce jour-là, aurait peut-être marqué un autre point.

La huitième place de Raikkonen s’avérerait être son dernier pointage en Formule 1, mais Giovinazzi a marqué un point de consolation à Djeddah et a terminé l’année en surclassant Raikkonen lors des deux dernières manches.

Giovinazzi a parfaitement le droit de se sentir frustré que ce qui pourrait bien être sa dernière année complète en F1 soit sa moins fructueuse, bien qu’il ait sans doute fait de son mieux contre son coéquipier vainqueur du championnat du monde. Sa place a été prise par Guanyu Zhou, tandis que Valtteri Bottas arrive de Mercedes en tant que maison propre d’Alfa Romeo pour 2022.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Kimi Raikkonen contre Antonio Giovinazzi : statistiques clés

Kimi Raikkonen vs Antonio Giovinazzi: Qui a terminé en tête à chaque tour

Kimi Raikkonen vs Antonio Giovinazzi : Écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Kimi Raikkonen était plus rapide, un positif signifie qu’Antonio Giovinazzi était plus rapide

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Partagez cet article . avec votre réseau :